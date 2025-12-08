La UVigo ofrecerá su tradicional concierto para dar la bienvenida a la Navidad

La Universidade de Vigo ofrecerá su tradicional concierto para dar la bienvenida a la Navidad 2025. La cita será este mismo martes, día 9 de diciembre, en el Teatro Afundación -Policarpo Sanz, número 13, a partir de las 20:30 horas-.

El evento musical correrá a cargo de la Orquesta Clásica de Vigo y contará con la participación del percusionista Álvaro Jurado. Manuel Martínez Álvarez - Nava se encargará de la dirección de los músicos.

Desde la UVigo han invitado a la comunidad universitaria, entidades colaboradoras, estudiantes, medios, personal y público externo a participar en el evento. La entrada será gratuita y se permitirá la entrada hasta que se complete la capacidad de la sala.

El programa del evento estará integrado por obras de Séjourné y Haydn.