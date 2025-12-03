Wake Up! confirma su primera fecha de 2026 en Vigo: será el 2 de abril, en plena Semana Santa

El año está a punto de terminar, pero todo apunta a que la diversión estará garantizada también en 2026. La agenda de Vigo comienza a llenarse de planes para todos los públicos: desde talleres para los más pequeños hasta una gran fiesta de música electrónica para los más aficionados.

La música será protagonista en Vigo durante 2026, con festivales, conciertos y eventos tan destacados como los organizados por Wake Up!. La mejor electrónica del momento hará una parada en la ciudad olívica el próximo 2 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

Wake Up aterriza en Vigo en 2026: fecha y ubicación

Ya es oficial: Wake Up! ha confirmado su primera fecha de 2026 en Vigo. El festival ya tiene día marcado en el calendario y promete convertirse en una de las grandes citas para los amantes del techno, house y otros estilos electrónicos.

El próximo 2 de abril es la fecha elegida por Wake Up! para su primera cita del año en Vigo. El día elegido coincide con la Semana Santa, en pleno jueves, lo que permitirá que muchas personas tengan el día libre para disfrutar del festival.

"Vigo, 2026 viene fuerte y empieza así. Volvemos a casa, así que de momento anota lo importante: 2 de abril - Semana Santa - IFEVI", adelantan desde la organización.

Por el momento, se conocen pocos detalles más allá de la fecha (jueves, 2 de abril) y la ubicación. El evento tendrá lugar en el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI), por lo que podrá acoger a un público numeroso.

El cartel completo y las entradas saldrán pronto a la venta, pero Wake Up! ya ha preguntado a sus seguidores qué artistas les gustaría ver sobre el escenario. Entre las respuestas aparecen nombres como Alarico, DVS1, Human Safari, Quelza, Yanamaste o Mulero.

La primera Wake Up! del año

Para los amantes de la electrónica que no puedan esperar al 2 de abril, tenemos buenas noticias: la Wake Up! llegará el 1 de enero a A Coruña con una fiesta que empezará por la mañana "y... hasta que el cuerpo aguante".

La sala Pelícano acogerá esta cita musical en la que Ben Sims, DJ y productor británico referente del techno, y Bia, DJ y productora portuguesa, serán dos de los grandes nombres del cartel. También figuran Brenda Serna, Chris Liebing y Prada 2000.

Completan la programación Fredic, Isma B, Luke Slater y Luxi Villar. Las entradas están a la venta desde 30 euros, a lo que se suman reservados privados para 4 o 6 personas desde 350 euros (incluyen una botella y 10 refrescos).