Luz Casal aterrizará en Vigo este 2026 con su gira 'Me voy a permitir'

Luz Casal volverá a actuar en Vigo este 2026. La artista de Boimorto (A Coruña) aterrizará el próximo 26 de febrero en el Teatro AFundación de Vigo para presentar su último proyecto: Me voy a permitir.

La cantante gallega publicó su nuevo disco el pasado 27 de noviembre. Se trata del trabajo "más ecléctico e inclasificable" de su carrera, en el que muestra diez caras, tantas como canciones: "Diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo", se explica en una nota de prensa.

Y su larga y consagrada carrera le permiten moverse "con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada". "Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero", describen.

Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro, que certifica su talento como "compositora intuitiva", así como su condición intérprete excepcional, "capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones". Luz Casal estará acompañada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma "Baldo" y Borja Montenegro.

Los vigueses y las viguesas podrán disfrutar de una de las referentes de la música en Galicia, con una de las carreras más exitosas del panorama, el próximo 26 de febrero de 2026 a las 20:30 horas. El concierto será en el Teatro Afundación de Vigo, cuyas entradas se pondrán a la venta a partir de este jueves a las 11:00 horas.

Los precios oscilan entre los 50 y los 70 euros (más gastos de gestión). Además, la cantante de Boimorto ofrecerá el concierto en el Palacio de Congresos de Santiago, el 26 de marzo de 2026, y en A Coruña, el 11 de abril —en la ciudad herculina ya ha colgado el cartel de Sold Out—.