Así es la experiencia musical en Rockbox, el templo para amantes de la música en Vigo

Nacida del amor por la música hace ya casi dos décadas, Rockbox se ha convertido en el punto de encuentro donde los músicos de toda Galicia viven su pasión como en ningún otro lugar

Cuando en 2007 abrió sus puertas Rockbox, sus fundadores tenían una idea muy clara: crear el tipo de tienda que ellos mismos, como músicos, siempre habían querido encontrar. "Sentíamos que en nuestra ciudad faltaba un lugar donde los músicos pudieran recibir atención honesta y profesional, probar instrumentos de calidad y sentirse en casa", explican. "Queríamos construir un espacio donde la música fuera protagonista y el trato, auténtico."

Casi dos décadas después, Rockbox se ha consolidado como una referencia para los amantes de la música en Galicia. Con tiendas en A Coruña y Vigo, el equipo mantiene intacta su filosofía: ofrecer atención cercana, profesional y de calidad. "No vendemos solo productos, vendemos experiencias. Nuestro objetivo es que cada cliente se vaya con una sonrisa, sabiendo que ha encontrado exactamente lo que buscaba", cuentan.

La clave de su éxito reside en una combinación difícil de igualar: atención personalizada, servicios profesionales y un catálogo de marcas de primer nivel. Rockbox es distribuidor oficial exclusivo de firmas icónicas como Gibson, Epiphone, Marshall, Fender, Thermion, Boss, D’Addario o Martin, lo que garantiza una oferta cuidada y competitiva. "Nos esforzamos por mantener precios alineados con las grandes tiendas europeas, pero con el valor añadido de un asesoramiento experto y cercano", destacan.

Además de la venta, Rockbox ofrece servicios únicos que la diferencian: desde la compra y venta de equipo usado y vintage, con evaluación profesional y garantía oficial, hasta listas de deseos personalizadas que notifican al cliente cuando llega el instrumento que busca. "Sabemos lo que se siente al esperar una guitarra soñada, así que nos encanta avisar personalmente cuando llega ese modelo tan especial", comentan entre risas. También cuentan con un servicio pick & collect ágil y talleres propios que aseguran un cuidado postventa impecable.

Su comunidad de clientes refleja la diversidad musical gallega: principiantes, aficionados y profesionales. "Lo más bonito es que se ha formado una comunidad viva, gente que comparte la pasión por tocar. Muchos de nuestros clientes acaban siendo amigos", afirman. Esa conexión se traslada también al entorno digital, con una comunidad online muy participativa en redes sociales.

Rockbox no es solo una tienda: es un punto de encuentro para músicos. Organizan showcases, clinics y conciertos, como los recientes eventos de La República del Tono en Vigo y A Coruña. "Nos gusta que la gente entre, pruebe, pregunte y participe. Queremos ser parte activa de la escena musical gallega", aseguran.

Su tienda online permite que esa experiencia traspase fronteras, ofreciendo el mismo trato y profesionalidad en cualquier punto del país. "Nos contactan desde toda España, y lo que más valoran es que detrás del pedido hay músicos reales, no una máquina."

De cara al futuro, el objetivo está claro: consolidarse como la tienda especializada de referencia en Vigo y seguir creciendo sin perder la esencia. "Queremos que quien nos visite, física u online, descubra mucho más que instrumentos: que sienta que ha encontrado su lugar", concluyen.