Nuevas confirmaciones para PortAmérica 2026, encabezadas por un grupo icónico de la música española

El festival PortAmérica continúa confirmando los artistas que estarán presentes en su edición de 2026, que se celebrará del 9 al 11 de julio en la Azucreira de Portas, en Caldas.

Tras el primer avance con artistas gallegos, Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants, y una segunda tanda con Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible con banda al completo, el festival acaba de anunciar una tercera oleada de artistas.

En este caso, el cartel está comandado por uno de los grupos icónicos de la música española, con más de cuatro décadas a sus espaldas: Hombres G. Los madrileños llegan con su gira Los mejores años de nuestra vida, que reivindica su presente y acompaña el estreno del documental homónimo que recorre su historia y su conexión con el público. Además, este será la única ocasión para verlos en directo en la provincia de Pontevedra.

Eso sí, antes de que finalice el año, Hombres G actuarán en A Coruña, el 5 de diciembre en el Coliseum.

A ellos se suman otro clásico del rock nacional, M-Clan; Sexy Zebras, la banda con uno de los shows más explosivos del panorama nacional; la artista revelación del pop actual Marina Reche; Hey Kid, proyecto que destaca por su impacto entre el público joven; y Alejo, uno de los talentos emergentes más interesantes del pop urbano del momento.

Del 9 al 11 de julio, la Azucreira de Portas volverá a convertirse en un punto de encuentro imprescindible del verano gallego, combinando música, gastronomía y comunidad en una edición que promete volver a batir récords.

Tras agotar entradas en 2025, el ritmo de ventas vuelve a ser muy positivo: 10.000 abonos se agotaron ya en la fase anticipada. Los abonos generales se pueden adquirir en portamerica.es.