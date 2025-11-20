PortAmérica anuncia una segunda oleada de artistas para su edición de 2026
La antigua azucarera de Portas, en Caldas (Pontevedra), acogerá el concierto de una de las bandas de moda en España
Información relacionada: Estos son los primeros artistas confirmados para el festival PortAmérica 2026
Tras la confirmación del lunes, el festival PortAmérica confirma nuevos artistas para su edición de 2026. Una de las bandas de moda del panorama musical español se une a los tres cabezas de cartel gallegos, con el objetivo de reafirmarse como un festival que apuesta por la música sin fronteras, identidad y espíritu colectivo.
Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible se incorporan al festival. "Ampliando un primer avance que combina energía local, vanguardia creativa y nombres de referencia de la escena iberoamericana e internacional", ha destacado la organización, que también ha anunciado el sorteo de cinco abonos en sus redes sociales.
El objetivo del festival es construir un cartel plural y abierto, en el que conviven diferentes idiomas y formas de entender la música: "desde el pop transversal y generacional de Rigoberta Bandini, a la descarga mestiza y electrónica de Nortec, pasando por la personalidad irreverente y desatada de Sanguijuelas del Guadiana".
Así, del 9 al 11 de julio, la Azucarera de Portas volverá a convertirse en un punto de encuentro donde música, gastronomía y comunidad se entrelazan "para dar forma a una experiencia única que ya forma parte imprescindible del verano gallego". La organización recuerda que los abonos ya están a la venta en la web del festival y avanza que el ritmo de ventas es "muy positivo".