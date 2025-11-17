Estos son los primeros artistas confirmados para el festival PortAmérica 2026

La Azucarera de Portas (Pontevedra) ya calienta motores para la decimocuarta edición del festival PortAmérica 2026. La organización ha confirmado los primeros cabezas de cartel, artistas "da terra" que traen "mucho sabor autóctono".

PortAmérica enciende así la mecha de una nueva edición del festival, mirando a casa, con tres nombres "que son pura adrenalina y autenticidad gallega", en palabras de la organización. "Esta primera oleada de confirmaciones es una declaración de intenciones: música sin etiquetas, energía desbordante y talento de proximidad", han asegurado.

Y es que los días 9, 10 y 11 de julio, la Azucarera de Portas contará con la presencia de Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants. "Tres formas de sentir la música, todas sin filtros", han añadido desde la organización de PortAmérica, que ha puesto a la venta los abonos del festival en su página web.

The Rapants, grupo de Muros (A Coruña), es una explosión de pop, garage y disco que hace bailar sin descanso a sus fan, que ya se encuentran en cada rincón de la Península Ibérica. Desde 2018, han contagiado su "adrenalina rapante" al público, con diversión e intensidad sin límites.

Por su parte, Grande Amore es el grupo más ruidoso de su generación. "Aquí no importa la perfección técnica, todo es guitarra, ritmo, voz y actitud", han descrito desde PortAmérica, que recuerdan el lema de Nuno, María y Clara: "Nuestro instrumento es la actitud".

Eladio y Los Seres Queridos son ya una institución de la música independiente española. "Pop, indie, folk y canción de autor se mezclan con melodías precisas y letras frescas, reflejando más de dos décadas de carrera", dice la organización sobre un grupo que presentará en el festival su nuevo proyecto: B.S.O 2005-2025.

Además, este grupo vigués inaugurará los Directos PortAmérica, una serie de conciertos organizados junto a FNAC. Ofrecerán una doble cita de showcase y firma de discos: una en A Coruña (12 de noviembre, a las 19:00 horas) y otra en Vigo (29 de noviembre, a las 19:00 horas).