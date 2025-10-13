Jethro Tull pone el broche de oro a la primera edición del Ou Yeah! Festival de Ourense

El Ou yeah Festival puso este sábado el broche de oro a su primera edición con una noche de rock&roll en el Palacio de los Deportes Paco Paz de Ourense en la que actuaron Iago Banet y la leyenda del rock progresivo Rethro Tull.

Esta nueva cita para los amantes de la música contó con cuatro citas. Dio comienzo el pasado 12 de julio en la explanada de Expourense con un cartel formado por The Waterboys, Morgan, Escuchando Elefantes y Tesouro.

Celanova acogió la segunda jornada, el 23 de agosto, con la actuación de Ses. La siguiente parada fue en Xinzo de Limia, el 6 de septiembre, con doble actuación de Habitación Vudú y La Guardia.

Organizado por Escena Sonora y Thinking Up Events, el Ou Yeah! Fest ha contado con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Agencia Gallega de Turismo, en el marco de los Conciertos del Xacobeo, y con el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense.

Desde la organización celebran que haya "funcionado muy bien" y han logrado el objetivo de "llevar la propuesta a diferentes puntos de la provincia de Ourense". "Entendemos Ourense como una provincia, y si no lo hacemos así, el proyecto perdería su sentido", han añadido.

Un festival con estilos y propuestas variados y con el añadido de una oferta gastronómica diferente en cada cita. "Cada fecha contó con una propuesta culinaria diferente, creada específicamente para la ocasión, elaborada por chefs ourensanos que forman parte de la asociación Cociña Ourense. Esto ha aportado un gran valor añadido con buena acogida entre el público", han indicado.