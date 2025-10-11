El festival Underfest Xacobeo traerá a Vigo grupos como The Psychedelic Furs o Cracker
Tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre
El Underfest Xacobeo ha publicado un avance de su cartel para 2025 con la incorporación de destacados grupos internacionales y nacionales como The Psychedelic Furs, Cracker, The Tubs o Patrick Watson. Los conciertos tendrán lugar el 14 y 15 de noviembre en Vigo.
En un comunicado de la organización recogido por Europa Press, este festival se define como "distinto", con nombres de prestigio, nuevo talento y "un formato particular que escapa de los artistas y grupos de siempre, ya manidos, que recorren la mayoría de los festivales del país".
A estos artistas ya confirmados se han sumado figuras de "renombre" que se estrenarán en Galicia como los franceses Tahiti 80, los neerlandeses Dewolff o los estadounidenses We Are Scientists, junto a proyectos de referencia en el panorama español como Chucho, propuestas rupturistas como Paco Pecado, Rizha, Los Manises, Nestter Donuts o Vacaciones Permanentes y Querido, el proyecto de Andrés Ferreiro.
"Los días 14 y 15 de noviembre, Vigo volverá a llenarse de música con una 8ª edición de un festival que ha logrado consolidarse como una cita imprescindible para el público que busca experiencias diferentes, estilos variados, escenarios singulares y de aforo limitado, donde la música es el principal protagonista", han subrayado desde la organización.