Un tesoro olvidado de Los Piratas: Iván Ferreiro lanza un adelanto de lo que será su próxima gira

Este pasado lunes, Iván Ferreiro anunciaba una gira por sus 35 años de carrera en la que interpretaría canciones desde Los Piratas hasta el presente; hoy, viernes, ya ha puesto los dientes largos a muchos.

El vigués ha lanzado Hoy x ayer, un tema en el que revisita la canción que compuso cuando formaba parte de Piratas y que aparece en el recopilatorio Fin (de la primera parte).

"Es una canción que no estaba en ningún disco oficial de Piratas, es una canción suelta, una cara 'b', una canción perdida, y era de mis favoritas que tenía en la cabeza", reconoce el propio Iván al final del videoclip que acompaña al tema.

Un videoclip en el que interpretan en directo la canción y que está grabado en La Casamurada, un estudio de grabación en Banyeres del Penedès, Tarragona.