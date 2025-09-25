Así suena '1997', el regreso de la banda gallega Nadadora Tamara de la Fuente

Los fans de Nadadora llevaban años esperando este momento: la banda gallega ha lanzado el single del que será su nuevo disco después de su separación hace más de 13 años.

Este jueves, se ha conocido 1997, que se presenta como el avance de un trabajo editado por Ernie Records que saldrá en otoño de este año y con el que darán varios conciertos en 2026.

Un tema que revela la madurez creativa de Nadadora, que recupera la esencia del indie pop y el dream pop, con capas shoegaze y una sensibilidad única cantada en español.