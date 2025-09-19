Conxemar Fest, el concurso de Vigo de bandas emergentes, entra en su recta final

Conxemar Fest, el concurso de Vigo de bandas emergentes, entra en su recta final

Cinco artistas gallegos optan a ser los tres finalistas que actuarán en la Puerta del Sol el viernes 3 de octubre: Amparo (Vigo), Superglú (Ferrol), Malfinde (Vigo), Vimbio (Ponteareas) y Planeta Marte (Vigo)

Cinco artistas gallegos han llegado a la recta final del Conxemar Fest como los elegidos para competir por ser uno de los tres elegidos que actuarán en la Puerta del Sol el día 3 de octubre a las 19:00 horas dentro del certamen para artistas gallegos emergentes que acompaña a la Semana Conxemar.

La organización ha dado a conocer a través de la cuenta de Instagram de Conxemar a los cinco finalistas seleccionados por un jurado profesional entre los 74 artistas inscritos de toda Galicia: Amparo (Vigo), Superglú (Ferrol), Malfinde (Vigo), Vimbio (Ponteareas) y Planeta Marte (Vigo).

Hasta el jueves 25 de septiembre, el público puede elegir a sus favoritos. Los tres artistas con mayor número de “me gusta” actuarán en directo el viernes 3 de octubre.

El tercer clasificado recibirá un premio de 1.000 euros; el segundo, de 3.000 euros; y el ganador recibirá un premio de 5.000 euros además de la oportunidad de actuar el 9 de octubre en la Feria Conxemar.