Conxemar Fest, el concurso de Vigo de bandas emergentes, entra en su recta final

Cinco artistas gallegos han llegado a la recta final del Conxemar Fest como los elegidos para competir por ser uno de los tres elegidos que actuarán en la Puerta del Sol el día 3 de octubre a las 19:00 horas dentro del certamen para artistas gallegos emergentes que acompaña a la Semana Conxemar.

La organización ha dado a conocer a través de la cuenta de Instagram de Conxemar a los cinco finalistas seleccionados por un jurado profesional entre los 74 artistas inscritos de toda Galicia: Amparo (Vigo), Superglú (Ferrol), Malfinde (Vigo), Vimbio (Ponteareas) y Planeta Marte (Vigo).

Hasta el jueves 25 de septiembre, el público puede elegir a sus favoritos. Los tres artistas con mayor número de “me gusta” actuarán en directo el viernes 3 de octubre.

El tercer clasificado recibirá un premio de 1.000 euros; el segundo, de 3.000 euros; y el ganador recibirá un premio de 5.000 euros además de la oportunidad de actuar el 9 de octubre en la Feria Conxemar.