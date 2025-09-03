Una leyenda viva del rock español actuará en Xinzo de Limia (Ourense) gracias al festival Ou Yeah!

El 'Ou Yeah! Festival' celebrará la tercera jornada de su primera edición este sábado 6 de septiembre, cuando el mítico grupo La Guardia actuará en la Alameda do Toural de Xinzo de Limia (Ourense) a las 21:30 horas.

Esta banda es toda una leyenda viva del rock español y en Xinzo celebrará su 40 aniversario con temas tan populares como Cuando brille el sol, Mis calles llevan hacia ti o Blues de la Nacional II.

La Guardia es una formación fundamental en la historia del rock español, creada en Granada a principios de los años 80. Con un estilo que combina el rock con influencias pop y country, el grupo ha logrado vender más de un millón y medio de copias desde 1983.

Previamente, estará Habitación Vudú, "rock maduro con raíces ourensanas para mostrar su nuevo disco Levantarse". Así, la organización trata de diseñar una cita para "festejar la música accesible, festiva y emotiva en un espacio público céntrico y cercano".

El festival, organizado por Escena Sonora y Thinking Up Events, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. También tiene el apoyo de la Diputación de Ourense y, para esta fecha, el del Concello de Xinzo de Limia. Las entradas están a la venta en www.ouyeah.gal.