The Rapants anuncia nueva fecha para su concierto en A Guarda, cancelado por el mal tiempo

The Rapants actuará en el concello pontevedrés de A Guarda el próximo jueves 4 de septiembre a las 22:30 horas en el antiguo estadio del Trega. Y, para ir calentando motores, a las 21:30 horas será la sesión del dj Cristian Pereyra.

Esta banda gallega destaca por su frescura en el panorama musical gallego, con temas animados, llenos de energía y de buen rollo. Se espera que durante el concierto interpreten algunos de sus trabajos más sonados como "El Avión", "La Favorita" o "Mi Cariño".

El evento, inicialmente programado para el pasado 30 de agosto, tuvo que ser cancelado por el mal tiempo.