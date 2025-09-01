The Rapants anuncia nueva fecha para su concierto en A Guarda, cancelado por el mal tiempo

The Rapants anuncia nueva fecha para su concierto en A Guarda, cancelado por el mal tiempo Concello de A Guarda

Música

The Rapants anuncia nueva fecha para su concierto en A Guarda, cancelado por el mal tiempo

Esta banda gallega destaca por su frescura en el panorama musical gallego

Podría interesarte: Este pueblo cerca de Vigo reunirá a París de Noia y Panorama en la misma noche este mes

Publicada

The Rapants actuará en el concello pontevedrés de A Guarda el próximo jueves 4 de septiembre a las 22:30 horas en el antiguo estadio del Trega. Y, para ir calentando motores, a las 21:30 horas será la sesión del dj Cristian Pereyra.

Estos son todos los conciertos de septiembre 2025 que tendrán lugar en Vigo

Esta banda gallega destaca por su frescura en el panorama musical gallego, con temas animados, llenos de energía y de buen rollo. Se espera que durante el concierto interpreten algunos de sus trabajos más sonados como "El Avión", "La Favorita" o "Mi Cariño".

El evento, inicialmente programado para el pasado 30 de agosto, tuvo que ser cancelado por el mal tiempo.