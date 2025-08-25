Galicia Fest en Vigo: Hasta trece DJ mantendrán el ritmo entre conciertos

Imagen de los preparativos de un concierto en el muelle de Trasatlánticos de Vigo. Puerto de Vigo

Este viernes arranca en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo el Galicia Fest, un festival que celebra su primera edición reuniendo a lo mejor del pop indie español y con el espíritu de mantenerse en el tiempo.

Pero además de los conciertos, el evento contará con hasta 13 DJ que serán los encargados de que la música y el ritmo no decaigan entre las actuaciones. Una selección de afamados artistas de música electrónica de talla nacional, así como talentos emergentes.

Estos serán los DJ de los que se podrá disfrutar estos próximos viernes y sábado, días 29 y 30 de agosto:

Arroww: Su estilo mezcla afro y house clásico, creando un sonido elegante y lleno de groove.

Haze: Procedente de Madrid, ha ocupado las cabinas más importantes de la capital, consolidándose como un DJ versátil. Su propuesta combina contundencia y frescura, siempre con gran conexión con el público.

LooveBites: Dúo de DJ´s con base en Madrid e Ibiza, cuya música ya ha sonado en lugares tan diversos como Dubai, Riad o Ciudad de México. Su estilo internacional combina elegancia, ritmo y una marcada personalidad en cabina. Presentarán una sesión cargada de energía global.

EME DJ: Considerada una de las DJ´s más influyentes de España, con presencia en festivales como Sónar, FIB o Arenal Sound. Su estilo abarca desde la electrónica al indie y el pop alternativo, con una capacidad única para leer la pista.

Adrián Gold: Natural de Ordes, es uno de los DJ´s gallegos más en auge gracias a su energía y versatilidad en cabina. Ha recorrido las mejores salas de Galicia y comienza a hacer lo propio a lo largo de todo el territorio nacional.

Jorge Álvarez: Disyóquei pontevedrés con una larga trayectoria que ha ocupado durante años las principales cabinas de Galicia. Su estilo conecta con el público a través de sets cargados de fuerza y dinamismo.

Bluesbel: Isabel, afincada en Madrid, basa su estilo en un house elegante que la ha llevado a pinchar en ciudades como Madrid, Ibiza o Marbella.

Toni Seijas: Toda una vida dedicada a la música y a las cabinas más emblemáticas de Galicia. Ha formado parte de algunos de los eventos más importantes de Galicia, siempre con un estilo propio.

Iván MG: DJ con una sólida trayectoria avalada por residencias en destacados clubes y una versatilidad que lo convierte en un referente en España. Su estilo combina la electrónica actual con una puesta en escena potente y cercana.

Víctor Rivas: Pontevedrés afincado en Madrid, ha llevado sus sesiones a gran parte del territorio nacional, desde Ibiza, Alicante o El Puerto de Santa María. Su versatilidad y energía lo han consolidado como uno de los nombres más reconocidos del momento.

Rivero: El DJ más experimentado del cartel, con una trayectoria internacional que lo ha llevado por cabinas de todo el mundo. Sus éxitos "4ever" y "Ahora pide más" lo posicionaron como referente en España y Latinoamérica.

Imcodee: Ganador del concurso de DJ´s del Recorda Fest 2025, llega desde Celanova con una propuesta fresca y contundente. Su estilo destaca por la energía y precisión en cabina. Será el encargado de abrir el festival, marcando el inicio de una jornada única.

Ivi Bralo: Artista emergente de la escena gallega, comenzó su carrera a finales de 2022 y ya ha pasado por salas como Zennet, Ítaca o La Ola. Su versatilidad le ha permitido adaptarse tanto a clubes urbanos como a grandes eventos privados.

Todavía quedan entradas de día, así como algún abono, que pueden adquirirse en galiciafest.gal. Para el viernes, los tíquets están próximos a agotarse.