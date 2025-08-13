Paloma San Basilio se despide en Pontevedra con un concierto gratuito
La cantante ofrecerá este viernes, 15 de agosto, un concierto gratuito en la Praza de España como parte de su gira de despedida Gracias
Paloma San Basilio dará uno de los últimos conciertos de su carrera en las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra. Lo hará este viernes, 15 de agosto, a las 21:30 horas como parte de su gira de despedida "Gracias", con la que celebra sus 50 años de trayectoria.
El concierto, fecha única en Galicia, tendrá lugar en la Praza de España y será de entrada gratuita.
Con más de 16 millones de discos vendidos, numerosos premios internacionales y actuaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo, Paloma se ha convertido en un referente indiscutible gracias a su talento, versatilidad y un repertorio lleno de himnos como 'No llores por mí Argentina', 'Luna de miel', 'Juntos' o 'Cariño mío'.
Esta última gira es un emotivo homenaje a su público: un recorrido por sus grandes éxitos. En palabras de la artista: "Este año cumplo 50 años en la música y jamás imaginé un camino tan generoso. Todo ha sido gracias a ustedes, por eso esta gira se llama simplemente gracias".