La escena musical de Vigo se dará cita en un escenario para celebrar "La Reconquista"

El festival Vigo Vocal's Reunion regresa a un escenario, después de celebrar su última edición en 2019 y convirtiéndose en una cita imperdible de la escena musical local desde 2009.

La décima edición se celebrará el 27 de marzo en la sala Supersonic bajo el título "La Reconquista" para celebrar el buen momento por el que pasa la escena musical local y también la gallega.

Los músicos Frans Banfield e Ibán Marciano son los encargados de revivir este evento y lo harán de la mano de un amplio elenco de voces; desde artistas consagrados como Fon Román (Los Piratas), Villanueva, Adolfo FH (Stoned At Pompei), Antimums y LAW, hasta la energía de Nuevo Apóstol, Gael (Inerttes), Rober Carcos, Dani Soler (Antifragil), Jorge (Visions Of Johanna), Adrian Timms y la frescura de la nueva generación con The Blow Up's, La Toñi y SWIC.

"Queremos dar valor a las canciones escritas en nuestra ciudad, apoyar a los artistas que están presentando nuevos discos y a aquellos que están empezando su camino", afirman los organizadores. "Es una oportunidad para reunir a varias generaciones en una sola noche y mostrar que Vigo es un semillero de música contemporánea", añaden.

Las entradas están a la venta en la web bluesandrias.com y en RockBox Shop, en Urzaiz 103, al precio de 10 euros.