El festival "más salvaje" vuelve al Parque Forestal de San Miguel de Oia (Pontevedra)

El Wild Fest, el festival "más salvaje" vuelve al Parque Forestal de San Miguel de Oia del 5 al 7 de septiembre para afianzarse como una de las últimas fiestas del verano. Como en ediciones anteriores, el festival programará conciertos de bandas gallegas y nacionales, proyecciones de cine y actividades infantiles, además de zona gastro, mercado y propuestas para conocer el entorno.

El cartel musical del festival, que se desvelará en las próximas semanas, estará centrado en la música rock y folk y sus vertientes. En los últimos seis años se subieron al escenario de The Wild importantes bandas nacionales como Ángel Stánich, Arizona Baby, Los Zigarros, Corizonas, Aurora & The Betrayers y Moonshine Wagon; y gallegas como Familia Caamagno, Stoned at Pompeii, Aphonic, SEDES, Terbutalina, Mora o Susana Seivane.

Además, una de las más llamativas y únicas es la organización de The Wild Cine, un festival internacional de cine medioambiental que proyecta al aire libre cortometrajes que invitan a conocer y cuidar del medio ambiente.

Conexión con la naturaleza

Desde su primera edición en 2019 The Wild tiene el objetivo de poner en valor el patrimonio natural y concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestros montes. De ahí que el Parque Forestal de San Miguel de Oia, en el que tiene lugar el certamen, es uno de los grandes protagonistas del evento. Una zona arbolada, a pocos minutos del centro de la ciudad y de las playas, que recibe a los visitantes con unas imponentes vistas de la ría y las Islas Cíes.

Cada año, el público tiene la posibilidad de conocer la zona a través de una andaina guiada por la Comunidad de montes y una gymkana de orientación, así como de quedar a dormir en este paraje natural.