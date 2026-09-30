La influencer viguesa Alexandra Pereira protagoniza la nueva campaña de ropa infantil de Primark

La viguesa Alexandra Pereira, una de las creadoras de contenido de referencia en el sector de la moda, ha protagonizado la nueva campaña de Primark, junto a sus dos hijos. En ella, la influencer ha escogido un total de 96 prendas de la colección infantil para niños de 1 a 9 años.

Pereira es reconocida por su estilo personal, autenticidad y capacidad de aportar una visión aspiracional de la moda y la maternidad. Comenzó su trayectoria con su blog 'Lovely Pepa' y ahora ya cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y alrededor de 270.000 en YouTube.

En la campaña, la creadora de contenido viguesa muestra "su particular mirada" sobre la moda infantil, según el comunicado de Primark. Para niño, destacan los tonos tierra, marrones, verdes y azules, así como los cuadros, rombos y motivos inspirados en la naturaleza en los patrones.

En cambio, para niña, los rosas, burdeos, marrones y otros tonos cálidos se combinan con flores, corazones y motivos botánicos, creando una propuesta de inspiración más delicada y artesanal. La selección se completa con accesorios y complementos que añaden el toque final a los estilismos.

Primark ha recordado que esta selección de favoritos estará disponible a partir del 29 de septiembre en España, Francia e Italia. La colección completa se puede consultar en el sitio web de la empresa y comprobar la disponibilidad de los artículos.