La feria de moda y calzado ideal para visitar el próximo fin de semana: 21 puestos y descuentos desde el 50%

El municipio de Marín (Pontevedra) ha confirmado la celebración de una nueva edición del evento 'Stock Marín', una de las citas comerciales del verano, que se celebrará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto con la participación de un total de 21 establecimientos.

Durante tres días, el comercio local saldrá a la calle para ofrecer al público productos con importantes descuentos y oportunidades especiales, en un evento pensado para dinamizar la actividad comercial y reforzar el consumo de proximidad.

Descuentos desde el 50% y sorteo de 700 euros en tarjetas regalo

Los establecimientos participantes ofrecerán a precios interesantes, con descuentos desde el 50%, productos relacionados con los siguientes sectores: moda femenina, masculina e infantil, lencería, complementos del hogar, calzado, deporte, bisutería, papelería, material escolar y juguetería.

El horario del evento --organizado por la Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín con la colaboración del Concello- contará con un amplio horario y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde:

Viernes, 31 de julio: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas

de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas Sábado, 1 de agosto: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas

de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas Domingo, 2 de agosto: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Además, con la finalidad de premiar las compras que se realicen durante el evento, a las 19:30 horas de la tarde del domingo se realizará un sorteo presencial de 700 euros en tarjetas regalo.

La persona ganadora dispondrá de un total de 14 vales de 50 euros, para canjear en los stands participantes en esta edición de Stock Marín. "El gasto se realizará durante la feria de stocks. De los vales de compra no se devolverá cambio", aclara el Ayuntamiento.

También se repartirán bolsas reutilizables de la campaña 'Comercio Compensa', impulsada por la Xunta bajo el lema 'Transformar o consumo para coidar o planeta'. La entrega se realizará previa presentación de un comprobante de compra de un mínimo de 10 euros y hasta agotar existencias, con el objetivo de promover hábitos de consumo más sostenibles.

Además, el sábado, entre las 19:00 y las 22:00 horas, y dentro de la programación del evento, se repartirán cucuruchos de palomitas previa presentación de justificante de compra, una actividad pensada especialmente para acompañar el ambiente familiar y festivo de la campaña.