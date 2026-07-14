La textil gallega Adolfo Domínguez refuerza su estructura financiera con un acuerdo de 11 millones
Con esta inversión la compañía eleva su liquidez a corto a 28 millones
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La textil gallega Adolfo Domínguez ha suscrito un nuevo acuerdo marco de financiación vinculado a indicadores de sostenibilidad con su 'pool' bancario, en virtud del cual obtiene 11 millones en líneas a corto y largo plazo y eleva su liquidez a corto a 28 millones.
El sindicato bancario está integrado por Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankinter, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Europa Press recoge que la firma textil incrementa sus líneas actuales de financiación a corto plazo en 5 millones de euros, hasta situarlas en un total de 28 millones de euros.
Adicionalmente, la compañía ha formalizado una nueva financiación a largo plazo por importe de 6 millones de euros.
La empresa ha señalado que esta operación le permite reforzar y equilibrar su estructura financiera, al tiempo que gana mayor flexibilidad para atender sus necesidades operativas y de inversión.
Asimismo, Adolfo Domínguez mantiene su compromiso de vincular su financiación a criterios de sostenibilidad, alineando su estrategia financiera con objetivos ambientales y sociales.