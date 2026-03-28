Acaba de llegar a Zara el vestido más cómodo y elegante para la primavera: por solo 22,99 euros

La primavera es el momento perfecto para renovar el armario y dar paso a prendas más ligeras, coloridas y cómodas. Con la llegada del buen tiempo, los vestidos, las faldas y los tops se convierten en los grandes protagonistas, ideales para disfrutar de paseos al sol, tardes en terrazas o escapadas a la playa, con looks frescos, versátiles y, por supuesto, muy alegres.

En este contexto, Zara vuelve a acertar con una de esas prendas que parecen hechas para convertirse en imprescindibles: un vestido midi fluido que mezcla comodidad, estilo y un precio accesible. Su caída, su diseño favorecedor y su tonalidad primaveral lo convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Vestido midi fluido para la primavera

Este vestido midi de Zara es una de esas prendas imprescindibles para la temporada de primavera. Con un diseño de cuello redondo y manga sisa, destaca por su sencillez elegante y su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de estilos. Puedes combinarlo de mil formas y darle tu toque especial.

Incorpora un cierre en la espalda con una abertura y una lazada ajustable que crea una espalda muy bonita. Además, es muy fluido, lo que lo convierte en una opción ligera y muy cómoda, perfecta para esos días de buen tiempo en los que apetece tener libertad de movimiento.

Vestido midi fluido de Zara. Ref: 4772/370/677 Zara

Uno de sus mayores atractivos es su precio, especialmente en el color malva, que cuenta con un 36% de descuento. Antes costaba 35,95 euros y ahora puede ser tuyo por solo 22,99 euros. Sin embargo, en color negro mantiene su precio original de 35,95 euros, lo que hace que el color malva sea mucho más tentador y, además, súper colorido para esta época del año.

Su versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Puedes llevarlo con sandalias para un look más fresco y veraniego, perfecto para pasear o disfrutar de una terraza, o combinarlo con zapatillas si prefieres un estilo más casual y desenfadado. Al ser midi, es ideal para lugares como Galicia en los que en cualquier momento puede refrescar.

Vestido midi fluido malva de Zara. Ref: 4772/370/677 Za

También admite todo tipo de accesorios si quieres elevar el conjunto a otro nivel. Pendientes, collares, pulseras... lo que necesites para sentirte cómoda contigo misma y que te guste el outfit creado.

Con este vestido midi no tendrás problema para adaptarlo a tus gustos personales, así que no lo dudes y corre a tu Zara más cercano antes de que se agote tu talla.