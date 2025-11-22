Arrasa en Lefties la chaqueta más cómoda y abrigada para el frío: en 2 colores por 22,99 euros

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, por eso es conveniente preparar la wishlist con tiempo para evitar quedarnos sin talla en esa prenda que deseábamos añadir a nuestro armario. Además, si lo haces con calma y sin prisa, puedes dedicar tiempo en varias tiendas para comparar precios, calidades y hasta crear conjuntos completos.

Una de estas prendas que podría considerarse un básico para toda gallega es esta chaqueta acolchada de Lefties disponible en 2 colores versátiles y perfectos para la temporada. Pese a que no es de borreguillo ni un plumas, es ideal para combinar con una bufanda extra grande a juego con algún otro accesorio con el fin de sobrevivir al tiempo invernal de Galicia.

Chaqueta acolchada ligera de Lefties

La cazadora acolchada ligera de Lefties se ha convertido en una de esas prendas que simplemente necesitas tener en tu armario esta temporada. Con su diseño cómodo, versátil y atemporal, porque no, este tipo de cazadora no pasa de moda, esta chaqueta destaca por su cuello redondo, que le aporta un toque minimalista y elegante.

Incorpora un cierre delantero con botones a contraste, que añade un punto moderno sin restar funcionalidad, y dos bolsillos delanteros grandes, ideales para llevar lo imprescindible que no quepa en el bolso o simplemente para mantener las manos calientes y protegidas del frío.

Chaqueta acolchada ligera de Lefties. Ref: 5824/307/712 Lefties

Disponible en crudo y kaki, ambos neutros y facilísimos de combinar, se adapta a todo tipo de looks. Su precio, 22,99 euros, la convierte en una opción muy atractiva, incluso antes de saber si tendrá rebaja durante el Black Friday. Y es que, aunque no se descuente, de por sí es una prenda muy económica para la calidad, el diseño y el uso que se le puede dar.

Es un básico imprescindible, una de esas piezas que te sacan de cualquier apuro o que te resuelven esos días en los que te ves mal con cualquier cosa. Combina perfectamente con vaqueros y zapatillas para un look casual, pero también con faldas midi, pantalones rectos o incluso un conjunto de chándal.

Gracias a su corte ligero, permite superponer prendas, que de eso en Galicia sabemos mucho. Puedes llevar debajo un jersey gordito para los días más fríos o sobre una sudadera si quieres un outfit más deportivo.

Chaqueta acolchada de Lefties. Ref: 5824/307/712 Lefties

Además, puedes añadir todo tipo de accesorios y complementos para jugar con diferentes estilos. Si quieres darle un toque más personal, puedes ponerte una bufanda, un gorro de punto o unos guantes a juego. Las posibilidades son infinitas y permiten adaptar la chaqueta a cada ocasión, ya sea una cita, una cena con amigas o ir al trabajo.

Esta chaqueta de Lefties tiene todo lo que necesitas para que sea una de tus compras estrella este Black Friday, así que no dudes en añadirla a tu cesta para conseguir un básico que te va a durar varias temporadas.