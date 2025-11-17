Una tienda de ropa del centro de Vigo celebrará su inauguración con Clara Lago, Malena Costa y Lulu Rodríguez

Vigo se ha consolidado como una ciudad de compras. La ciudad olívica es un centro importante para el comercio de moda a nivel nacional e internacional. Dos de sus principales referentes son las calles Príncipe y Urzáiz, repletas de tiendas, locales de restauración y otros servicios.

En la calle Urzáiz, la nueva tienda de Hoss Intropia celebrará su inauguración oficial tras su reciente apertura, con la presencia de la actriz Clara Lago, la modelo Malena Costa y la artista e influencer Lulu Figueroa.

Hoss Intropia llega al centro de la ciudad para que todas las viguesas puedan descubrir de primera mano la esencia femenina y mediterránea de la marca. Se trata de su tercera tienda independiente en España, que se suma a las de Sevilla y Bilbao.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre a las 13:15 horas, y contará con la asistencia de Clara Lago, Malena Costa y Lulu Figueroa, quienes participarán en el evento para celebrar la apertura del nuevo espacio en el centro de Vigo.

Con una colección sofisticada y un ambiente acogedor que invita a disfrutar de una experiencia de moda única, Hoss Intropia acogerá este próximo miércoles la inauguración de su tercera tienda independiente en todo el país.

La marca femenina española, de espíritu mediterráneo y con personalidad propia, nació en 1994 y, tras una exitosa trayectoria con importante reconocimiento y fuerte desarrollo internacional, Tendam la adquirió para relanzar en 2021, manteniendo la esencia inicial de la marca.

Ahora, cuatro años después, y presente en 15 países, Hoss Intropia se incorpora a la oferta de puntos de venta de moda en Vigo con una campaña denominada 'Allegra', pensada para culminar el año con elegancia y personalidad.

"Inspirada en una mujer femenina, bohemia y sutil, la campaña destaca looks creados para las celebraciones y eventos navideños, donde predominan el azul marino y el amarillo teja", señala la firma de moda femenina.

Así, la campaña 'Allegra' ofrece prendas fluidas, delicadas y llenas de detalle, diseñadas para construir estilismos completos que reflejan el inconfundible estilo Hoss. Ahora las podrás adquirir en Vigo en la nueva tienda de calle Urzáiz, 44.