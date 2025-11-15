Decathlon vende el abrigo más cómodo de la temporada: disponible por solo 19,99 euros y en 6 tallas

Llega la temporada de frío y, para afrontarla de la mejor manera posible, es esencial contar con un abrigo adecuado para mantener el calor.

Aunque en Galicia los inviernos no suelen ser especialmente duros, excepto en zonas de montaña, sí son húmedos, por lo que resulta conveniente vestirse abrigado.

Disponible por solo 19,99 euros y en 6 tallas

Con la bajada de las temperaturas, es hora de hacer el cambio de armario. Si ya has sacado todos tus abrigos y sientes que necesitas renovarlos, Decathlon ofrece la opción perfecta para protegerse del frío y la lluvia.

La marca de moda deportiva ha actualizado su catálogo de ropa de cara a la temporada de invierno con una selección de prendas cómodas, funcionales y perfectas para los días más fríos del año.

Entre todas las novedades, destaca una chaqueta acolchada de montaña y trekking para mujer. El modelo, con número de referencia 8357148, se perfila como una de las grandes aliadas de la temporada.

Chaqueta de Decathlon. Ref: 8357148 Decathlon (Web)

La Forclaz MT50 es una de las opciones más asequibles dentro del catálogo de Decathlon, sin renunciar a la calidad ni al confort, con un precio de 19,99 euros.

Presenta un diseño sencillo pero versátil, que se puede combinar con una amplia selección de prendas: desde vaqueros y zapatillas hasta ropa más deportiva, ideal para una excursión a la montaña.

Soporta temperaturas de hasta 0ºC y, además, cuenta con un forro interior y puños ajustados para limitar la entrada de aire. También incluye dos bolsillos con cremallera y tira de protección en la cremallera del cuello para evitar rozaduras en la barbilla.

El tejido de esta chaqueta acolchada es perlante; es decir, permite que las gotas de agua se deslicen por el tejido, retrasando la penetración del agua.

Además, el relleno de guata ofrece una alternativa interesante a las plumas: tiene una buena capacidad de aislamiento térmico incluso cuando está mojado, ofrece cierta transpirabilidad y puede recomendarse para actividades dinámicas y es fácil de mantener.

En este sentido, se puede lavar a máquina a 30ºC y secar en secadora. No obstante, de forma general, se desaconseja lavar la chaqueta muy frecuentemente, pues cada lavado reduce sus propiedades térmicas.

El modelo Forclaz MT50 está disponible en dos colores (negro y azul acero) y en una amplia selección de tallas, que abarcan desde la XS hasta la XXL. Decathlon recomienda elegir la talla habitual, ya que el tallaje se ajusta a la medida estándar.