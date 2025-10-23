Regresa a Vigo un mercadillo de segunda mano donde no se usa dinero: ropa, muebles y mucho más

En los últimos años, la moda sostenible en Galicia ha experimentado un crecimiento notable. Este movimiento motiva tanto a consumidores como a marcas a adoptar prácticas más responsables y conscientes con el medio ambiente.

Este mensaje se materializa en forma de mercadillos de reciclaje, como el que se celebrará en Vigo el próximo 8 de noviembre, con todo tipo de prendas de ropa, accesorios y una zona de trueque, donde los objetos podrán intercambiarse como moneda de cambio.

Zona de trueque y precios económicos

A Morada (rúa Enrique X. Macías, 6) acogerá el próximo sábado 8 de noviembre, en horario de 12:00 a 20:00 horas, la III edición del Mercado Reciclado, un evento que busca consolidarse como una cita imprescindible en la agenda de ocio de Vigo.

El Mercado Reciclado es mucho más que un espacio donde compartir, intercambiar y vender productos de segunda mano, reciclados o elaborados a partir de materiales reutilizados: es un lugar donde promover el arte y la creación a partir del reciclaje.

En este mercado, los visitantes podrán encontrar una zona de venta de segunda mano y vintage, con ropa, libros, muebles, objetos, accesorios y otros artículos reutilizables, así como una zona dedicada a proyectos artísticos y creaciones hechas con materiales reciclados.

De forma paralela, habrá una zona de trueque, un espacio destinado al intercambio no monetario de objetos en buen estado y aptos para su reutilización. "No se aceptarán productos alimentarios ni artículos que incumplan normas de seguridad o higiene", avisan desde la organización.

La programación de ocio del Mercado Reciclado también incluye música, espectáculos de teatro, actividades para todos los públicos, comida vegana y vermouth para pasar un día lleno de vida y buenas vibras.

"Nos vemos el sábado 8 de noviembre en A Morada, en el corazón de Hispanidad (Vigo), para seguir moviendo la energía del reciclaje, la creatividad y el reencuentro", animan en una publicación en redes sociales.