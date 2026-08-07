Indignación en Pontevedra por Quina: una familia denuncia que dieron a su perra en adopción

Las redes sociales se han volcado este jueves con la historia de Quina, una perra que se encontraba en la protectora Os Palleiros, en Pontevedra. El animal fue dado en adopción este miércoles, pese a que una familia asegura haber reclamado su propiedad ante la entidad.

"Ha sido dada en adopción a pesar de que la protectora sabía que la estábamos reclamando y aportamos fotografías y vídeos. Se nos dio cita para verla, pero finalmente fue esterilizada sin que se nos informara y no nos permitieron identificarla", lamenta la supuesta propietaria en una publicación difundida en redes sociales.

La familia también critica la actuación de la protectora y anuncia que emprenderá acciones legales para defender sus derechos como propietarios y evitar que, aseguran, una situación similar vuelva a repetirse.

La publicación ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su apoyo a la familia, han calificado lo ocurrido de "vergonzoso" y han pedido que se esclarezcan los hechos. "Qué falta de empatía. ¿Cómo podéis entregar un animal cuando sus dueños han aportado pruebas para recuperarla? Devolvedla a su hogar" o "Esto es gravísimo. Rectificad este error tremendo y devolved a Quina a su familia otra vez", son algunos de los comentarios.

Asimismo, los usuarios también afean que la protectora no se haya manifestado públicamente al respecto.