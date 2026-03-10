Abre en Vigo un nuevo salón de belleza canino: el barrio de Teis da la bienvenida a Entre Burbullas Treintayseis

El barrio vigués de Teis ya cuenta con un nuevo comercio local: Entre Burbullas. Se trata de un salón canino, que también funciona como guardería diurna. El local, que abrió sus puertas por primera vez este lunes, se encuentra situado en el número 99 de la Rúa Sanjurjo Badía, la principal arteria comercial del barrio.

Según explica la propietaria en sus redes sociales, la idea de abrir el local nació casi por casualidad, impulsada por una motivación muy personal. "Es un sueño que llegó sin avisar", cuenta. La llegada de Greta, su perra, fue el detonante que la animó a dar el paso y materializar un proyecto que llevaba tiempo rondándole por la cabeza.

Así nació Entre Burbullas, un salón canino concebido con especial cuidado por los detalles y con la intención de ofrecer un espacio pensado para el bienestar de las mascotas. La emprendedora asegura que el negocio está creado "con mimo y mucha ilusión", reflejando una parte muy personal de su forma de entender el cuidado animal.