Cocido gallego en la Illa de Ons: Información, reservas y días en los que será posible

Este otoño volverá a ser posible degustar un plato típico de la tierra, el cocido, en un enclave incomparable: la Illa de Ons. La Naviera Piratas de Nabia ha anunciado el regreso de esta experiencia, que combinará navegación, patrimonio natural y la cocina del histórico Restaurante Casa Acuña.

La actividad se celebrará el próximo domingo 1 de noviembre (coincidiendo con el Día de Todos los Santos) y volverá a repetirse el sábado 14 de noviembre.

Desde la organización aseguran que será la oportunidad ideal para disfrutar del otoño insular y de una escapada en familia o con amigos en pleno corazón del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

La propuesta de Piratas de Nabia destaca por ofrecer un paquete cerrado que incluye un viaje en barco y ruta guiada -travesía marítima hasta la Isla de Ons acompañada de una ruta guiada para descubrir los paisajes, la flora, la fauna y la historia del archipiélago-, también menú de cocido en el Restaurante Casa Acuña con sopa de cocido, plato principal con carnes tradicionales, verduras y patatas, así como bebida, postre casero y café- y sobremesa de animación para mayores y pequeños.

Para estas dos fechas especiales, la naviera ofrece una tarifa cerrada con todo incluido de 45 euros para adultos y 20 euros para niños (de 4 a 12 años). Además, para quienes prefieran contratar los servicios de manera independiente, existe la posibilidad de adquirir las opciones por separado: solo barco por 16 euros o solo el menú de cocido por 30 euros.

Para completar la experiencia y disfrutar del archipiélago con total tranquilidad, los asistentes tienen la opción de quedarse a dormir la noche anterior en la isla reservando estancia en Casa Acuña en el teléfono 986 43 35 30.

Dado que el número de plazas es estricto para garantizar la conservación del espacio protegido y el correcto servicio en la isla, la compañía recomienda formalizar las reservas con antelación a través de sus canales oficiales: www.piratasdenabia.com o el teléfono de atención 986 32 00 48.