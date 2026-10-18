Cuenta atrás en Ponteareas (Pontevedra) para su ya tradicional ruta de pinchos a tres euros

Ponteareas (Pontevedra) ya enciende los fogones de cara a la cuarta edición de su ya tradicional ruta de pinchos, 'Pinchotea'. En esta ocasión, un total de 12 establecimientos llenarán de sabor el municipio durante tres semanas, del 22 de octubre hasta el 8 de noviembre.

La cita está promovida por el Concello de Ponteareas, que busca convertir el evento gastronómico en un importante motor económico para la hostelería local, "poniendo en valor la calidad y la creatividad de las cocinas" del municipio, a un precio asequible.

El precio máximo de cada pincho será de tres euros, "facilitando que vecinos y visitantes puedan realizar la ruta completa", en palabras de la corporación local. La participación ciudadana es fundamental, ya que cada pincho tendrá un QR exclusivo, que permitirá a los usuarios acceder a la aplicación móvil donde podrán emitir sus votaciones, así como consultar la localización exacta de todos los negocios participantes y conocer sus propuestas.

En el caso de las personas no familiarizadas con las nuevas tecnologías, podrán participar a través de una tarjeta física que, al llenarla con el sello de cuatro pinchos consumidos, tendrán acceso directo al gran sorteo de regalos final. En cualquiera de las modalidades, el requisito mínimo para entrar en el sorteo es consumir cuatro tapas.

Para facilitar el recorrido, se establecen unos horarios fijos para que el público pueda degustar las diferentes creaciones culinarias. Los locales ofrecerán sus tapas los jueves, viernes y sábados en horario de tarde-noche, de 19:30 a 23:30 horas. Los domingos, la ruta se trasladará a sesión vermú, de 11:30 a 14:30 horas.