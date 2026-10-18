Un chef de Cangas, entre los 50 mejores chefs de arroz de España: "Es un orgullo monumental"

La paella es uno de los platos más característicos de la península Ibérica, así como uno de los más complicados de cocinar a la perfección. Ahora bien, un chef privado de Cangas (Pontevedra) ha logrado un resultado tan rico que se ha situado entre los 50 mejores cocineros de arroz de España.

Se trata de José Fernández, chef privado 'El Torraet', que es uno de los seleccionados para competir en 'Clandestinos 2026'. Este es uno de los eventos de paella más importantes del mundo, al que acuden grandes personalidades y cocineros, como el chef José Andrés. Fernández es el primer cocinero de Galicia que acude a este evento.

José explica a Treintayseis que recibió directamente la llamada de uno de los organizadores, Edu Torres, para comunicarle que era uno de los 50 chefs participantes. "Fue un orgullo monumental, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que a la gente le está gustando lo que ofrecemos", afirma.

El chef conoce la noticia desde hace un par de semanas, pero debido a la confidencialidad del evento no la ha podido compartir hasta el momento. De hecho, aún no conoce dónde se celebrará el campeonato, cuya localización es siempre en la Comunidad Valenciana pero secreta.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 26 de octubre y José tratará de dar a conocer la cultura de Galicia a través de su paella. "Mi propósito es que la gente conozca lo que hacemos y que sepan que aquí también se puede trabajar un buen arroz, con productos de aquí, además", señala a Treintayseis.

El chef, que ha cocinado para personalidades de la talla del futbolista del Celta Borja Iglesias, cocinará su arroz senyoret que prepara al estilo gallego, es decir, con pescado y marisco de las Rías Baixas. Su propuesta destaca por su apuesta por el producto y el comercio local.

Enamorado de la paella desde un viaje a Valencia

José era cocinero, pero no se enamoró de la paella hasta un viaje a Valencia. Allí se sorprendió al darse cuenta que en Galicia "estamos haciendo las cosas mal": "Estamos llamándole paella valenciana a algo que en realidad no es. Aquí todos son arroces caldosos, arroces melosos en cazuelas de barro".

Así, volvió con la idea de intentar traer la cultura valenciana a Galicia y aportar su "grano de arroz". José perfeccionó la técnica del cocinado, seleccionando el tipo de arroz, la variedad, el caldo y la presión atmosférica. "Todo influye a la hora de hacer una buena paella", incide.

El chef privado recalca que lo que caracteriza a 'El Torraet' es su producto. "Utilizamos todo el producto local, todo producto de kilómetro cero, de nuestras rías", señala, aunque el arroz que prepara viene directamente de la Albufera valenciana. "Nuestro producto de cercanía es inmejorable", recalca.

En este sentido, agradece la colaboración de los comerciantes y pescadores de Cangas, que le ayudaron en sus comienzos. En específico, a la Cofradía de Pescadores de San Xosé de Cangas, a Pescados Marcelino y a Rosa de los Vientos.