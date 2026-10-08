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Mos (Pontevedra) vuelve a ir de pinchos: 15 locales participan en una ruta con tapas a 2 euros
La segunda edición de A Volta dos Pinchos se celebrará del 9 al 31 de octubre, los jueves, viernes y sábados, con premios para quienes completen el "tapaporte"
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Mos celebra este mes la segunda edición de A Volta dos Pinchos, una ruta gastronómica que reunirá a 15 bares y restaurantes del municipio entre el 9 y el 31 de octubre. La iniciativa, impulsada por el Concello y la Asociación de Hostelería y Turismo de Mos (BaRes Mos), se desarrollará los jueves, viernes y sábados.
Cada establecimiento ofrecerá un pincho elaborado para la ocasión por 2 euros. La ruta estará organizada por zonas para facilitar el recorrido por los diferentes locales repartidos entre las parroquias del municipio.
Esta edición se presenta bajo el lema "Mos, bar a bar", con una imagen inspirada en la Ruta 66.
Los participantes dispondrán además de un "tapaporte" que deberán sellar en los establecimientos. Con cuatro sellos podrán entrar en el sorteo de premios como una tarde de karting, vales de gasolina y bonos para gastar en los restaurantes participantes.
Bares y restaurantes participantes
- Gastro Cultural Anglee
- Café Bar Os Castros
- Bar Restaurante Curuxeira
- Hamburguesería Carletto
- Mesón Argentino
- Tapería Baxiña
- Café Bar Faquiña
- Restaurante Ta-Para
- El Rincón de Desi
- Cantina As Pedriñas
- Bar Maceira
- Tapería de Pé
- Asador Edan
- Tapería Flora
- Casa Veiga