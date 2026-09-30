Conxemar Fest durante la edición de 2024

Conxemar Fest durante la edición de 2024 Conxemar

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La Puerta del Sol de Vigo se llena de música y sabor a mar con un festival gastronómico

Será el viernes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas

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La Puerta del Sol de Vigo acoge este viernes 2 de octubre un festival gastronómico que pone el foco en la música gallega y los productos del mar. A partir de las 19:00 horas arranca la tercera edición de Conxemar Fest: Fish & Hits, el certamen para artistas gallegos emergentes que acompaña a la Semana Conxemar, en la antesala del 14º Congreso Conxemar FAO MAPA y de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados.

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Los cinco artistas que subirán al escenario serán Cora, El último ciclista, Grandío, Noite Atari y Os Carismáticos. El evento estará presentado por Rafael Durán y contará con Señora DJ, que pinchará durante los cambios de artista.

Tras las actuaciones en directo, un jurado elegirá a los tres ganadores. El tercer clasificado recibirá 1.000 euros; el segundo, 3.000 euros; y el ganador, 5.000 euros. El jurado estará formado por Samuel González, cantante y guitarrista de The Rapants; Óscar Durán 'Uka' profesional de la industria musical y miembro de Eladio y Los Seres Queridos; y Juan Rivas, músico, compositor y gestor cultural.

Además de música, el Conxemar Fest contará con un espacio gastronómico con tres food trucks a cargo de Nouk, La Chicana y Paparrúa, que servirán pinchos elaborados con productos del mar congelados a precio de 5 euros cada uno. Nouk ofrecerá ssam de merluza a la llama; La Chicana, quesadilla abierta de pulpo con queso San Simón en tortilla de maíz; y Paparrúa, torta mexicana con gambón en salsa de curry rojo y crema agria.