Dónde comer en Vigo según la banda local Broken Peach

Broken Peach pasa buena parte del año entre viajes, actuaciones y proyectos audiovisuales, pero cuando sus integrantes regresan a Vigo recuperan los pequeños rituales que forman parte de su vida cotidiana.

Cafeterías próximas a casa, establecimientos situados junto a su estudio y restaurantes en los que han celebrado algunos de los momentos más especiales de su trayectoria.

La formación nació en Vigo y lleva más de quince años construyendo un universo propio en el que se mezclan música, imagen y espectáculo. Sus vídeos han superado los 100 millones de visualizaciones y han llegado a seguidores de más de 150 países, mientras que propuestas como sus especiales de Halloween y Navidad se han convertido en algunas de sus señas de identidad.

Aunque ponerse de acuerdo entre seis personas no siempre resulta sencillo, en esta ocasión los componentes de Broken Peach han elaborado conjuntamente para Treintayseis su particular guía gastronómica de Vigo. "Hay lugares que forman parte de nuestro día a día y otros que nos recuerdan momentos muy especiales de la banda", explican.

Dónde desayunar

Una de las paradas habituales de Broken Peach para comenzar el día es Tintico, en Navia. El grupo destaca tanto su café como el ambiente del establecimiento y añade una característica especialmente importante para algunos de sus integrantes: es "pet friendly". "Para alguno de nosotros eso ya lo convierte en parada obligatoria", reconocen.

Otra de sus cafeterías de confianza es Dulce de Leche, en la avenida de Florida. En este caso, la combinación ganadora está formada por "muy buen café, bollería y un ambiente muy agradable". También admite mascotas, por lo que, aseguran, "suma muchos puntos".

Cuando el desayuno se convierte en un plan familiar, la elección es La Cuca Brunch, que recomiendan especialmente para acudir con niños, tanto por su cuidada carta como por la presentación de sus platos. "Sorprende tanto a pequeños como a mayores, así que desayunar o hacer un brunch allí acaba convirtiéndose casi en una experiencia", explican.

La selección se completa con el Atelier de Diego Caride, en O Calvario, que para algunos miembros del grupo forma ya parte de su rutina. A su variedad de pastelería se suma el trato: "Las camareras son encantadoras. Es de esos sitios en los que siempre apetece empezar el día con un café tranquilo".

Dónde tomar el aperitivo

Para el aperitivo, Broken Peach propone abandonar momentáneamente el centro urbano y desplazarse hasta Maui Los Olmos. Es su recomendación para quienes reciben la visita de alguien de fuera y quieren presumir de ciudad.

"Si quieres impresionarlo con una de las mejores vistas de Vigo, este es el sitio", aseguran. La experiencia mejora todavía más cuando la visita coincide con el final del día: "Si además coincide con el atardecer, acaba empadronándose fijo".

Dónde comer

Cuando llega el momento de sentarse a la mesa, Broken Peach maneja opciones para prácticamente cualquier situación. Si el objetivo es celebrar algo o concederse un homenaje, uno de los primeros nombres que aparece es Othilio. "Producto de mucha calidad y cocina cuidada", resumen.

La comida japonesa también cuenta con varios seguidores dentro de la banda. Por eso, Arcade Sushi suele aparecer en la conversación cuando toca escoger restaurante. Su sistema de running sushi, con los platos circulando sobre una cinta, resulta especialmente atractivo para los más pequeños, que pueden elegir directamente qué quieren probar.

El establecimiento añade además otro elemento capaz de conquistar a quienes crecieron jugando a videojuegos: máquinas recreativas con títulos clásicos. "Cuando vamos en familia triunfa seguro", apuntan.

Para quienes prefieren una propuesta más tradicional y contundente, su recomendación es O Porco. Broken Peach destaca especialmente sus bocadillos de lacón y el caldo que sirve durante los meses más fríos. "Resucita a cualquiera. Es uno de esos sitios que nunca decepcionan".

Hay establecimientos que se recuerdan por su comida y otros que terminan ligados a momentos concretos de la vida. Para la banda, Córner Hut pertenece a la segunda categoría. "Hay sitios que, más que un restaurante, acaban formando parte de tu historia", explican. Lo consideran una apuesta segura cuando buscan una comida informal y un ambiente reconocible, "de los de siempre".

El recorrido del mediodía termina en La Greca, donde recomiendan su comida casera y un menú del día "de los de toda la vida". La banda introduce, eso sí, una advertencia para quienes todavía no conocen el establecimiento: "El trato del dueño tiene fama de ser bastante peculiar".

Dónde merendar

La ubicación convierte a YoCookie en uno de los establecimientos más ligados al día a día de Broken Peach. Está situado junto a su estudio, por lo que sus galletas se han convertido en un recurso habitual antes de los ensayos o cuando el grupo sale de Vigo para ofrecer un concierto.

"Lo llevan una pareja de franceses majísimos que siempre nos reciben con una sonrisa", destacan.

Uno de sus descubrimientos más recientes es Gyros & Gelato, en O Calvario. La banda recomienda sus helados, pero también la posibilidad de acercarse a la gastronomía y a los sabores griegos sin abandonar la ciudad: "Te acerca un pedacito de Grecia sin salir de Vigo. Si pasas por O Calvario, es una parada obligatoria".

La tercera propuesta combina comida, paseo y una de las panorámicas más características de la ciudad. El plan comienza en Ciao Foca, donde Broken Peach aconseja pedir "La Mítica" para llevar, y continúa en el Paseo de Alfonso.

"Comer una focaccia mientras cae el sol sobre la ría es uno de esos pequeños planes que resumen muy bien lo que es disfrutar de Vigo", afirman.

Dónde cenar

La cercanía con el Teatro Afundación convierte a El Tostón Bistró en una de las elecciones recurrentes del grupo cuando asiste o participa en algún evento en la zona de García Barbón.

El restaurante está ligado, además, a uno de sus proyectos audiovisuales. Tras rodar The Night of the Halloween Specials en el vestíbulo del teatro, los integrantes de Broken Peach terminaron la jornada cenando allí. De este modo, el establecimiento pasó a formar parte de los recuerdos asociados a una de las producciones más reconocibles de la banda.

Para una cena rápida e informal, su propuesta es La Artesata. Sus bocadillos son, según el grupo, "espectaculares" y permiten reponer fuerzas antes o después de cualquier plan por la ciudad.

La tercera recomendación es uno de los clásicos de O Calvario: El Chivito 2. Bocadillos, hamburguesas y perritos forman parte de una carta pensada para quienes buscan comer sin demasiadas ceremonias y, sobre todo, sin esperar demasiado. "Sirven rapidísimo. Es uno de esos sitios que nunca fallan".

Dónde tomar una copa

La ruta nocturna de Broken Peach comienza en Twenty Century Rock, un establecimiento que ocupa un lugar especialmente importante en la historia de la banda. El grupo lo define como "probablemente el local con la decoración más espectacular de Galicia", pero su vínculo va mucho más allá de la estética.

Su responsable, Carlos Viqueira, ha apoyado al proyecto desde sus primeros años y el establecimiento ha acogido varios de sus conciertos de Halloween. Esa relación también les brindó una de las grandes oportunidades de su carrera: actuar dentro de la celebración del vigésimo aniversario del Twenty Century, una cita encabezada por Bonnie Tyler en el Auditorio Mar de Vigo.

"Fue una de esas noches que cualquier músico sueña vivir y que nosotros tendremos la suerte de recordar siempre", señalan.

La siguiente parada es La Fábrica de Chocolate, una sala que consideran "imprescindible" para comprender la historia musical reciente de Vigo. Broken Peach destaca especialmente su programación, que permite tanto descubrir nuevas bandas como disfrutar de conciertos de grupos ya consolidados.

Una consideración similar merece Supersonic, otro de sus lugares favoritos para tomar una copa acompañada de música en directo. "Nos encanta que siga apostando por los conciertos y por mantener viva la escena musical de Vigo", aseguran.

Cuando la noche se prolonga más de lo previsto, el recorrido termina en Mondo Club. Para los integrantes de Broken Peach, su combinación de música y ambiente lo convierte en "el broche perfecto para una gran noche" y en uno de sus lugares predilectos para despedir una jornada completa en Vigo.