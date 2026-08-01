La smash viguesa más descarada está en The Champions Burger con un ingrediente imposible de ignorar

Caracuchos compite en el campeonato nacional con una receta de doble smash, pulled pork y un llamativo pan rojo creado para sorprender desde el primer bocado

Hay nombres que ya anticipan lo que está por venir. 'La Descarada' no pretende pasar desapercibida. Es la propuesta con la que la hamburguesería viguesa Caracuchos participa este año en The Champions Burger.

Este es el único campeonato de smash burgers de España, que hasta el 16 de agosto reúne en el CC Vialia algunas de las hamburguesas más buscadas del momento.

En un evento en el que cada restaurante intenta diferenciarse con una receta propia, Caracuchos apuesta por una combinación que reúne algunos de los ingredientes favoritos de los amantes de las smash burgers.

Su propuesta está elaborada con una doble smash de carne, queso provolone fundido, pulled pork, cebolla caramelizada, cebolla crunchy y una mayonesa de chipotle y lima que aporta un toque ligeramente picante y cítrico.

Pero si hay un detalle que hace honor a su nombre es su pan rojo, un elemento que convierte a 'La Descarada' en una hamburguesa reconocible desde el primer vistazo y que invita a descubrir si, además de sorprender por su imagen, también lo hace por su sabor.

Durante más de dos semanas, miles de personas recorrerán The Champions Burger para encontrar su hamburguesa favorita. Entre propuestas llegadas de distintos puntos de España, Caracuchos representa a la ciudad olívica.

La creación está pensada para quienes disfrutan de las smash burgers con carácter, donde la intensidad de la carne, el queso fundido y el pulled pork se equilibran con el frescor de la salsa y el contraste de texturas.

'La Descarada' podrá degustarse durante toda la celebración del campeonato, una oportunidad para descubrir por qué esta hamburguesa local aspira a convertirse en una de las protagonistas de la cita gastronómica del verano en Vigo.