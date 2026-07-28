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Si te gustan las croquetas debes ir a esta fiesta a media hora de Vigo: Hasta cinco variedades
También habrá actuaciones musicales por parte del grupo "A ras da kona" y el DJ Roque
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La elaboración gastronómica favorita de todo mortal, la croqueta, tendrá su fiesta oficial este mes de julio. La parroquia de Entenza, en Salceda de Caselas -municipio ubicado a escasa media hora de Vigo- celebrará su "Festa da Croqueta" y no faltarán en ella distintas variedades, música y animación para todos los que se animen a disfrutar de esta jornada.
Será el próximo 31 de julio en el Centro Cultural de Entenza -Lg. Barreiro, número 7-, y las degustaciones comenzarán a partir de las 20:30 horas. Además, se prepararán hasta cinco variedades para adaptar el evento a todos los gustos y paladares. Así, en la Festa da Croqueta de Salceda habrá croquetas de jamón, de pulpo, de queso, de vegetales, y de gambas.
Lo anterior estará amenizado por las actuaciones del grupo 'A ras da kona', a partir de las 23:30 horas, y el DJ Roque -desde las 00:00 horas-. "Ven e disfruta deste manxar", han animado desde la organización.