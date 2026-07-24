El restaurante de Vigo que todos recomiendan por su risotto y su pulpo

"Producto, calidad y atrevimiento". Esas son las tres palabras con las que el equipo de Chemin de Fer resume la filosofía de un restaurante que ha convertido el producto gallego y la creatividad en sus principales señas de identidad.

Ubicado en el Casino de Vigo, el establecimiento nació casi de forma natural. La demanda de los propios clientes, que buscaban un espacio más íntimo donde disfrutar de la gastronomía, unida a la inquietud creativa del chef Andrés Alonso, acabó dando forma a una de las propuestas culinarias más singulares de la ciudad. "Cuando el Casino abrió sus puertas únicamente contaba con una zona de bar. Sin embargo, muchos de los visitantes reclamaban un ambiente más tranquilo y relajado en el que disfrutar de una comida o una cena", explican desde el restaurante.

Tampoco el nombre es fruto del azar. Chemin de Fer hace referencia, por un lado, a un antiguo juego de casino, una variante del bacarrá, y, por otro, a su significado en francés: "vía férrea". "La elección conecta directamente con el edificio que alberga el Casino, construido sobre las antiguas vías del tranvía de Vigo", resumen. Una doble referencia que enlaza la historia del lugar con el universo del juego y resume el espíritu del proyecto.

Producto gallego con una mirada contemporánea

La propuesta gastronómica del restaurante combina raíces tradicionales con técnicas contemporáneas y pequeños guiños a la cocina asiática, "siempre con el objetivo de ofrecer sabores diferentes sin perder la identidad del producto". Eso sí, con el mar siempre como protagonista: "La calidad del producto gallego es el punto de partida de todas nuestras elaboraciones".

Además, desde el restaurante aseguran que la carta está en constante transformación. "El equipo trabaja durante todo el año para sorprender a los clientes mediante sugerencias fuera de carta y jornadas gastronómicas especiales. Los cambios más importantes llegan con las temporadas de invierno y verano, adaptando la oferta a los productos disponibles en cada momento", explican.

Sin embargo, por mucho que cambie la oferta gastronómica, hay productos que nunca pueden faltar debido al éxito que despiertan entre sus clientes. Los tacos de cangrejo de concha blanda, el carpaccio de higos con burrata, las croquetas de ibérico y manchego, las carrilleras glaseadas o el risotto; son algunos de esos platos estrella que conquistan todos los paladares. Sin embargo, si tuvieran que decir un único plato estrella, este sería, sin duda, el tentáculo de pulpo asado con patata mortero y kale crujiente.

Mejor tapa de Vigo 2026

El restaurante ha conseguido hacerse este año con el reconocimiento a "mejor tapa de Vigo" en el Petisquiño. Se trata de "Cornavalla do Perú", una propuesta fría, fresca y exótica que parte de una idea clara: reinterpretar el ceviche con producto gallego.

"Quería buscar un plato frío y sabores exóticos, por eso me decidí por el ceviche, pero quería que fuese con productos de aquí, de la tierra", explica Andrés Alonso, chef del restaurante. La elección de las navajas fue precisamente una de las claves de la tapa; no son habituales en este tipo de elaboraciones, y ahí, según el chef, estaba "la gracia" del plato.

La peculiaridad de este ceviche está en su textura. Frente al formato tradicional, más líquido y cercano a una "sopita", en Chemin de Fer cocinan primero las navajas a baja temperatura. Después, trituran el agua resultante con hortalizas y la emulsionan con xantana y leche de coco. El resultado es una crema suave, con cuerpo, casi como un puré, que mantiene la acidez y la frescura propias del ceviche.

Para equilibrar esos matices ácidos y amargos, la tapa incorpora una mermelada de nísperos con vermut, que aporta un contrapunto dulce. "Probé con naranja, probé con otras frutas, pero quería usar fruta de temporada y al final me decanté por el níspero", señala el chef. La elaboración se completa con dados de pomelo natural, aromas de lima y brotes de cilantro.