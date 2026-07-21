The Champions Burger regresa a Vigo en busca de la mejor smash burger de España

The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, regresa al centro comercial Vialia de Vigo del 30 de julio al 16 de agosto. En esta ocasión el evento llegará a la ciudad olívica con su ruta California Dreaming, una puesta en escena inspirada en la estética y el espíritu de la costa oeste de Estados Unidos.

California Dreaming es la gira que busca este año la "Mejor smash burger de España" y que está viajando ciudad a ciudad, recreando el auténtico street food americano. En esta edición participarán 17 restaurantes de toda España.

"Se trata de un ambiente que recupera la esencia de la costa oeste: vida al aire libre, música suave, estética de los atardeceres del Pacífico y esa forma relajada de disfrutar los planes sin prisas y siempre con algo rico para saborear", explican desde la organización.

Entre los participantes, figuran tres hamburgueserías gallegas: Caracuchos Furious Food, Custom Burger y Carnivale.

Además, para acompañar las hamburguesas, estarán los food trucks de Ybarra, con sus patatas fritas, y Cheeck’s, con su pollo frito. Los más golosos también tendrán su espacio en esta cita y podrán elegir entre los dónuts de pastelería Ioan, y los originales y pasteles de queso de Las Tartas de Julita que se han vuelto virales.