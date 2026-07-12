Estas son las mejores tapas del Vigo SeaFest: las favoritas del jurado y del público

El Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest ha puesto este domingo el broche de oro a un fin de semana gastronómico, lleno de actividades y talleres para todos los públicos, con la entrega de premios al mejor pincho del evento. La merluza, el pez espada y la sardina han sido los ingredientes base de las tapas ganadoras.

Un total de 14 chefs de la ciudad han participado en el Concurso 'Fish&Beer', patrocinado por 1906. Los productos del mar fueron la base de cada tapa, que fueron elaboradas para crear el mejor maridaje para la cerveza de Estrella Galicia.

Cada propuesta fue valorada desde el jueves por el jurado profesional, conformado por el prestigioso chef gallego, Manuel Costiña; el presidente de ARVI, Javier Touza, y un representante de Cultura de Cerveza de Estrella Galicia. Además, también se ha otorgado un premio del público, ya que las tapas han estado disponibles para degustación y votación de los vecinos de Vigo desde el jueves hasta este domingo a las 14:00 horas.

Las mejores tapas

Primer premio: Jonathan Mota, de Mijo Minibar

Jonathan Mota, de Mijo Minibar Segundo premio: Javier Salgado, de La Tula de Bouzas

Javier Salgado, de La Tula de Bouzas Tercer premio: Cristian Arce, de Pintxoteca Mar

Cristian Arce, de Pintxoteca Mar Premio del público: Rebeca Guede, de La Orensana

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