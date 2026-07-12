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Estas son las mejores tapas del Vigo SeaFest: las favoritas del jurado y del público
El Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest ha puesto el broche de oro a un fin de semana gastronómico con la entrega de premios al mejor pincho del evento
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El Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest ha puesto este domingo el broche de oro a un fin de semana gastronómico, lleno de actividades y talleres para todos los públicos, con la entrega de premios al mejor pincho del evento. La merluza, el pez espada y la sardina han sido los ingredientes base de las tapas ganadoras.
Un total de 14 chefs de la ciudad han participado en el Concurso 'Fish&Beer', patrocinado por 1906. Los productos del mar fueron la base de cada tapa, que fueron elaboradas para crear el mejor maridaje para la cerveza de Estrella Galicia.
Cada propuesta fue valorada desde el jueves por el jurado profesional, conformado por el prestigioso chef gallego, Manuel Costiña; el presidente de ARVI, Javier Touza, y un representante de Cultura de Cerveza de Estrella Galicia. Además, también se ha otorgado un premio del público, ya que las tapas han estado disponibles para degustación y votación de los vecinos de Vigo desde el jueves hasta este domingo a las 14:00 horas.
Las mejores tapas
- Primer premio: Jonathan Mota, de Mijo Minibar
- Segundo premio: Javier Salgado, de La Tula de Bouzas
- Tercer premio: Cristian Arce, de Pintxoteca Mar
- Premio del público: Rebeca Guede, de La Orensana
Todas las tapas
- Living Cocina Viva: Bocadillo de pan Brioche con col y cebolla encurtidos, rape rebozado, mayonesa de cítricos, hierbabuena y salsa spicy (opcional)
- Vacaloura: Taco de maíz con rape adobado en chiles, con pico de gallo y guacamole
- María Manuela: Lasaña crujiente de verduras y merluza madurada con el jugo de la reducción de sus espinas
- La Tula: Arepa de merluza rebozada en harina de garbanzo con crema de aguacate, lima, sal y aceite.
- Pintxoteca Mar: Sardina curada y ahumada sobre masa de pan de Cerdeña, pesto de pimientos de Padrón y tomate mediterráneo
- La Orensana: Croquetón de sardina a la brasa, tomate seco y queso ahumado San Simón con alioli de lima-limón
- Mijo: Bocadillo de pan de cristal con tumaca, queso, AOVE y jamón de pez espada
- Paparrúa: Chips de churrero, pescado frito marinado y rebozado con mezcla de maíces. Salsa de yogur, piparras, alcaparras, tajín y cebolla encurtida
- As Cunchas: La raya adopta la identidad de la vieira, el gran símbolo del mar de Galicia, en un juego entre memoria, producto y creatividad. No pretende sustituirla, sino rendirle homenaje desde otro tesoro de nuestras lonjas.
- Taberna Chao: Dumplings: pequeñas porciones de masa, generalmente con forma de saquito o empanadilla, que pueden ir rellenas o mezcladas con diversos ingredientes, esta vez son de raya. En la cultura asiática, los dumplings pertenecen a la familia de los dim sum, término que se traduce como bocado que toca el corazón
- Guoc: Croquetas de arroz rellenas de bacalao dan dan mian y queso de tetilla con alioli de chives
- Konvini: Sándwich "bikini" frito relleno de mousse de bacalao
- El Temporal: Versión mini de gyros griego con calamares, una tapa ideal para verano
- Costera MX: Pan brioche relleno de calamar frito con paté cítrico, salsa de ajo chili y brotes frescos