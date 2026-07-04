El restaurante de Vigo que reinventa las ostras con recetas mexicanas: "Somos una marisquería mexicana"

En una ciudad donde el pescado y el marisco forman parte de la identidad gastronómica, un restaurante ha decidido tender un puente entre las dos orillas del Atlántico, ofreciendo lo mejor de la comida mexicana a través del producto gallego. Se trata de Costera MX, un restaurante ubicado frente al mercado de O Berbés, en una calle famosa en la ciudad por tener los mejores restaurantes para comer ostras.

El proyecto abrió sus puertas el 27 de julio de 2022 de la mano de Manolo y Borja, quienes apostaron por un concepto novedoso en la ciudad: una marisquería mexicana. Manolo, chef y copropietario, nació en Ciudad de México donde aprendió la elaboración de los platos más tradicionales de su cultura. "Cuando trabajaba en otro restaurante mexicano veía que aquí existía un vacío. Había restaurantes de cocina mexicana, pero ninguno centrado en el pescado y el marisco aprovechando el extraordinario producto gallego", explica el cocinero.

Lejos de la imagen más popular de la gastronomía mexicana -tacos al pastor, carnitas o cochinita pibil-, Costera MX pone el foco en el mar, apostando por una cocina menos conocida para el público español: la de las regiones costeras del país. Recetas procedentes de lugares como Ensenada, Los Cabos o Mazatlán sirven de inspiración para una propuesta que mantiene la esencia mexicana utilizando ingredientes de proximidad. "Trabajamos siempre con producto fresco y de cercanía que compramos en el mercado del Berbés. Es una calidad excelente, que se nota en el sabor de los platos", asegura Manolo.

Producto gallego con recetas mexicanas

La filosofía del restaurante se basa precisamente en esa combinación entre Galicia y México. Las recetas son fieles a la tradición mexicana, pero adaptadas a los productos gallegos. "Donde en México se emplearía huachinango, en Vigo usamos lubina. Los ostiones, habituales al otro lado del Atlántico, encuentran aquí su equivalente en la ostra gallega", explican.

Las ostras se han convertido, de hecho, en una de las señas de identidad del establecimiento. Se sirven tanto al natural como en distintas elaboraciones calientes, entre ellas las versiones Rockefeller, a la diabla o a la poblana. "Estamos en una calle en la que la gente demanda las ostras", explica Manolo, indicando que son uno de sus productos estrella.

Sin embargo, la ubicación del local también ha supuesto diversas dificultades para el restaurante. "Al tratarse de una calle tan turística, la gente viene buscando marisquerías. Además, la afluencia de gente los fines de semana se contrapone con la escasa actividad durante la semana", lamentan desde Costera MX. Sin embargo, tras casi cuatro años de trayectoria, aseguran haber logrado consolidar una clientela fiel, a la que se suman comensales que viajan expresamente desde otras localidades para probar su cocina.

El reconocimiento también ha llegado en forma de premios. En 2022 obtuvo el segundo puesto al Mejor Taco de Galicia y el galardón al taco más audaz. Un año después se alzó con el premio al Mejor Taco de Galicia y, en la última edición del certamen, volvió a situarse entre los mejores al lograr el segundo puesto autonómico y entrar en el Top 15 nacional.

La propuesta que les permitió alcanzar este último reconocimiento fue un taco gobernador reinterpretado con producto gallego. En lugar de los langostinos tradicionales, el restaurante apostó por el pulpo, acompañado de chile poblano, pimiento y una panceta caramelizada que aporta contraste y profundidad al conjunto. El éxito del plato ha sido tal que ha pasado a formar parte de la carta de manera permanente.