Dónde comer en Vigo, según el músico y cantante Pablo Lesuit

Ha sido uno de los protagonistas de la segunda edición del Galicia Fest y, además, anfitrión del evento, pues el músico multiinstrumentalista, cantante y compositor es oriundo de la ciudad olívica. Pablo Lesuit destaca en sus interpretaciones por su estilo personal e independiente.

El intérprete vigués entremezcla la poesía de sus letras con percusión, guitarras y samplers. Un estilo único que le ha llevado, en los últimos años, a colaborar directamente con artistas como Jorge Drexler, Eladio y Los Seres Queridos o la argentina Esmeralda Escalante de Aínda Dúo (Ar).

Lesuit se ha incorporado a las listas de los grandes festivales del panorama español y latinoamericano. Precisamente, en 2017, el cantante celebró, tras la gira de "Tiempo", conciertos en Uruguay y Argentina. Este hito fue un punto de inflexión para el músico, que canceló la fechas de grabación previstas en Madrid para, en la compañía de un ordenador y un micrófono, abordar una ruta en la que realizaría grabaciones con distintos músicos.

Aprovechando su actuación en Vigo, Pablo Lesuit ha participado en la sección "Dónde comer según" de Treintayseis trazando un recorrido en el que abrirá al público locales no tan populares, pero que merece la pena descubrir por la calidad de sus productos.

Dónde desayunar

Avro 540 - Rúa de Joaquín Loriga, 23, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

Para desayunar, el músico prefiere decantarse por lo salado. Es por esto, por lo que Pablo Lesuit elegiría en esta categoría la cafetería Avro 540, en la calle Ecuador, pues tienen "una tortilla de patata 'es-pec-ta-cu-lar'. Ahí bien gruesa y creo que es una de las grandes desconocidas de Vigo, o al menos yo la he descubierto hace muy poco tiempo".

Dónde tomar el aperitivo

Restaurante Elaine - Rúa Elduayen, 8, bajo, 36201 Vigo, Pontevedra

Para tomar un buen aperitivo, especialmente, ahora que ha empezado oficialmente el buen tiempo y que se presta más que en ningún otro momento del año, el vigués reconoce sentirse "encantado" en un lugar que habría descubierto "recientemente". Se trata del restaurante Elaine, en donde sirven unas tapas con "pulpeiro" que, a su juicio, "están súper ricas".

Dónde comer

La Casineta - Rúa Victoria, 4, 36201 Vigo, Pontevedra

Para comer, el músico se mueve a la zona centro, concretamente, a la Alameda. Allí se ubica el restaurante La Casineta, un lugar de tapas y productos ibéricos.

De la carta de este local, Lesuit recomendaría "sus embutidos y, especialmente, dos platos: el tomate, porque es casero y súper rico y otro plato que me encanta y que es el queso extremeño. Se llama la Torta del Casar". Además, añade, "es un restaurante originario de nuestro pueblo, Llerena".

Dónde merendar

El cantante es una de esas personas a las que se le olvida o no tienen la costumbre de tomarse un tentempié en horario de tarde. "Yo, que no soy muy de merendar, diría las clásicas palomitas viendo una película en algunos de los cines que tenemos en la ciudad", sugiere.

Dónde cenar

O Porco - Rúa Real, 23, 36202 Vigo, Pontevedra

Para cenar, Pablo se decantaría por un clásico, de esos que nunca fallan, y que todos los vigueses conocen sobradamente: Se trata de O Porco, ubicado en el casco vello. Allí siempre suele elegir el "bocata" de jamón asado con queso, al que le añade su propia marca personal -como cliente fijo- que es un extra de queso con un poco de salsa picante.

Dónde tomar una copa

A Casa de Arriba - Rúa Martín Códax, 23, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

También con sello vigués elige Pablo Lesuit su opción para una copa nocturna. Se trata de "A Casa de Arriba", que sigue siendo "referente" para escuchar buena música y para "charlar" con amigos y amigas.