Dónde comer en Vigo y Pontevedra, según la rectora de la UVigo Carmen García Mateo

El próximo jueves, 25 de junio, Carmen García Mateo tomará posesión como nueva rectora de la UVigo, después de ganar las elecciones del pasado mes de mayo y cogerá el testigo de Manuel Reigosa.

Será un hito histórico para la institución, ya que la catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad viguesa será la primera mujer en ocupar este cargo.

En este caso, ha elaborado para Treintayseis un recorrido gastronómico por sus locales favoritos tanto de Vigo como de Pontevedra.

Dónde desayunar

A pesar de que reconoce que no acostumbra a desayunar "fuera de casa", sí que le gusta tomar "un café a media mañana". En caso de que. no esté en la facultad de Telecomunicaciones, su sitio "habitual" y que también recomienda, suele buscar "locales con poco ruido, con terraza y, si puede ser, tipo panadería con servicio de cafetería". En esta descripción encajan Acuña o Devesa en Pontevedra, y Sémola en Vigo, sus "preferidos".

Dónde tomar el aperitivo

Para el aperitivo, nos traslada a Pontevedra; el restaurante Ultramar o "cualquier terraza del centro" de la Boa Vila, son sus lugares habituales. Así, la plaza de la Leña es uno de sus rincones favoritos, lo mismo que sus terrazas, lugar perfecto para "tomar una cerveza".

Dónde comer

A la hora de comer, dos recomendaciones en Vigo y a pocos kilómetros de la ciudad olívica, en Chapela. En este caso, en la Subida a Madroa se encuentra el Restaurante La Guayra, con una "terraza mirando al mar". "Cocina de proximidad, con un servicio muy amable y acogedor", explica la rectora. En la ciudad olívica, un clásico, Detapaencepa "siempre es una buenísima opción".

Dónde cenar

Clásico también en Vigo, pero esta vez para cenar, la Taberna Eligio. "Somos clientes desde El Metropol y sigue siendo un lugar de referencia", explica. Además, añade otro lugar en Pontevedra: "Últimamente hemos descubierto la Taberna Saudade, en Pontevedra, que tiene una cocina de fusión gallego-chilena muy casera y, sobre todo, muy rica".

Dónde tomar una copa

Carmen García Mateo despide este recorrido mirando al verano, en el que "cualquier sitio cerca del mar es una opción". "Los chiringuitos de Samil o las terrazas de Bouzas", señala.