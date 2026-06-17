Las reinas de las 'cheesecakes' en Galicia aterrizan en Vigo este viernes

La fiebre de las cheesecakes sigue creciendo en Vigo. La ciudad olívica acogerá este viernes la apertura de la tienda de una de las marcas de referencia en Galicia, que ya cuenta con locales en A Coruña, Ourense y Lugo.

Desde Monforte de Lemos (Lugo), Gemma&Naza está en camino de conquistar cada rincón de Galicia con sus tartas de queso. Vigo es el último destino de esta joven empresa, cuya tienda estará ubicada en el número 55 de la calle Elduayen.

La inauguración comenzará a las 19:00 horas, con un pequeño acto oficial media hora más tarde. Música, sorteos, cookies rellenas, tartas de queso y café de especialidad colorearán una tarde única en uno de los lugares de moda de Vigo.

Durante este mes han sorteado una tarta pequeña y una cookie al día y este viernes 18 de junio sortearán hasta 10 unidades de cada producto. Todos los premios podrán recogerse durante este próximo fin de semana.