Las primeras hamburguesas de Vigo cumplen 50 años: "Es un orgullo ser parte de la ciudad"

Año 1976. La democracia trata de hacerse hueco en España y la modernidad comienza a llegar a cada rincón de la península ibérica. En este contexto, surge una de las hamburgueserías más míticas de Vigo, que celebra este año su 50 aniversario.

El Corner Hut fue un establecimiento pionero en Vigo. "No había nada", asegura su responsable de comunicación y marketing, Pilar Pena del Río, también hija del dueño de todo un emblema de la ciudad olívica, Jose Figueiredo.

Ni McDonald´s, ni Burguer King, ni Vicio. Los "Hut" fueron las primeras hamburgueserías en instalarse en Vigo, de la mano de un coruñés, Juan Marchini Bravo: "Abre distintos locales en A Coruña, Lugo y Ferrol, y decide aterrizar con tres locales aquí".

Figueiredo estaba al frente de estos tres establecimientos: Iron Hut, ubicado en O Calvario; Blue Hut, situado frente al Teatro Fraga; y el mítico Corner Hut instalado en la esquina de Velázquez Moreno con la calle Progreso.

Corner Hut de Velázquez Moreno Cedida

Marchini decide traspasar a Figueiredo los tres restaurantes, quien opta por cerrar dos de ellos y "empezar con un aire renovador" con el Corner Hut. "Rehace un poco la carta, la vestimenta. En aquella época era algo innovador y un poco transgresor, el concepto fue muy disruptivo", afirma Pilar.

"Mi padre iba a Madrid, veía que empezaban a abrir negocios así de comida rápida, modernos y muy transgresores. Él venía con esas ideas para ir modernizando el local", añade la responsable de comunicación de una de las cadenas de restaurantes con mayor historia de la ciudad.

Expansión

Los bocadillos, las hamburguesas y los perritos del Corner Hut marcaron a la primera generación de vigueses tras la Transición, que llegaron a crear grandes colas, incluso de coches en doble fila a la espera de su pedido. "El plan era irte a tomar un perrito al Corner, después del cine o para celebrar tu cumpleaños", recuerda Pilar.

Tras 24 años de éxito y una enorme relación con vecinos y vecinas de Vigo, Figueiredo decidió dar un paso más y apostar por nuevos locales. "Surge el primer centro comercial importante. La oferta era impresionante y surgió la idea de abrir un Corner en la esquina de fuera del centro comercial", asegura.

El franquiciado era una de las opciones que tenía Jose sobre la mesa, pero quería mantener el control sobre la calidad y la identidad de la marca. Plaza Elíptica, Gran Vía, Samil y Patos abrieron durante la siguiente década, fidelizando clientes por todo Vigo.

Corner Hut de Gran Vía Cedida

Después de pandemia se vieron obligados a trasladarse del Corner original a la calle Londres: "Rehabilitan el Concello y lo tienen que tirar abajo. Ahí nosotros fuimos conscientes de que se cerró una etapa muy mítica de Vigo", valora Pilar, pese a considerar que el cambio y la terraza del local nuevo les vino bien en tiempos de pandemia.

Competencia al alza

Los últimos años han estado marcados por el aumento de la competencia. Decenas de marcas de hamburgueserías se han instalado en la ciudad. "La verdad es que es un sector muy complicado. Al final van a conseguir que en Vigo se aborrezcan las hamburguesas, de repente 40 sitios", ironiza.

Ahora bien, estos locales suelen ofrecer productos "gourmet" de precios más elevados. Creo que lo que nos caracteriza es que tú te puedes ir a tomar algo al Corner todos los días. El precio es asequible", ha defendido Pilar, que sí admite que se han ido adaptando un poco a las nuevas corrientes por petición de sus fieles clientes.

"Nos ha exigido que nos hayamos tenido que reinventar en ciertos aspectos", añade. La frescura de los alimentos y su cocina "recién hecha" son innegociables, pero han incluido en su carta nuevos platos como nuggets, fajitas o cinco hamburgueses con elaboraciones más complejas para ese público "gourmet".

Platos del Corner Hut, de su variada y larga carta Cedida

"Es un orgullo ser parte de Vigo"

Corner Hut es mucho más que una simple cadena de restaurantes de comida rápida, también es esencia viguesa. Tras medio siglo preparando hamburguesas completas, perritos y los clásicos bocadillos 11b y 14, consideran que "es un orgullo que el Corner sea parte de Vigo, un elemento de la identidad que define a la ciudad".

Pilar también se enorgullece de empleados y camareros que llevan vistiendo la camiseta de su marca familiar durante 45 años. "Es un orgullo poder hablar de que el equipo humano es de muchos años, consolidado. Somos una empresa que se preocupa por esa filosofía", incide.

Nuevo Corneer Hut de la Calle Londres Cedida

De cara a celebrar el 50 aniversario, Pilar y su equipo están preparando diversas sorpresas para sus clientes. "Todo el mundo que cumple 50 años hace un festón y echa la casa por la ventana. Nosotros, a partir del mes de junio, haremos cositas", desvela a Treintayseis la responsable de comunicación.

"Creo que queda mucho por hacer. Vienen tiempos muy revolucionarios y mantenerse ahí exigirá por nuestra parte que sigamos en constante evolución, pero siempre manteniendo nuestra filosofía desde nuestros orígenes, discretos pero a disposición de nuestros clientes", concluye Pilar.