Tapas a cuatro euros en Vigo: estas son las elaboraciones con las que compite cada restaurante Cedida

El Petisquiño, el Concurso de Tapas de Vigo, regresa del 15 al 31 de mayo con su XII edición.

Este año, el concurso contará con la participación de diecinueve locales y restaurantes de la ciudad ofrecerán al público sus mejores propuestas en forma de tapas saladas y dulces, por un precio de 4 euros.

Los 19 participantes presentarán un total de 22 tapas, 18 saladas y cuatro dulces. Las tapas se puntuarán en una primera fase mediante votación popular y también por un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final, en la que deberán elaborar en directo sus creaciones ante un jurado que decidirá la Mejor Tapa 2026 y que tendrá lugar el próximo 9 de junio.

Restaurantes participantes con sus tapas