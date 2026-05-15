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Tapas a cuatro euros en Vigo: estas son las elaboraciones con las que compite cada restaurante
El Concurso de Tapas de Vigo regresa del 15 al 31 de mayo con su XII edición
Más información: El Petisquiño vuelve a Vigo del 15 al 31 de mayo con 19 locales y tapas a 4 euros
El Petisquiño, el Concurso de Tapas de Vigo, regresa del 15 al 31 de mayo con su XII edición.
Este año, el concurso contará con la participación de diecinueve locales y restaurantes de la ciudad ofrecerán al público sus mejores propuestas en forma de tapas saladas y dulces, por un precio de 4 euros.
Los 19 participantes presentarán un total de 22 tapas, 18 saladas y cuatro dulces. Las tapas se puntuarán en una primera fase mediante votación popular y también por un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final, en la que deberán elaborar en directo sus creaciones ante un jurado que decidirá la Mejor Tapa 2026 y que tendrá lugar el próximo 9 de junio.
Restaurantes participantes con sus tapas
- As Cunchas: Fideua de Jabalí
- As Lolas espacio Gastronómico: Pack Choi de Mejillón
- Attica21 Vigo: Bao negro de choco de Redondela y alioli de ajo asado
- Baruta Burger&Kitchen: Taco Cimarrón
- Bendito Nopal: Taco Cabo San Lucas
- Chemin de fer-Restaurante Casino de Vigo: CasinuM y Cornavala do Perú
- Costera MX: El atún que quería ser ceviche
- KONVINI: Outra vaca no millo y Xeado Sando
- La Revoltosa: Burrito de la Revoltosa
- La Villa Bouzas: Ceviche de pulpo, cremoso patata y puerro con sorbete de aceituna negra
- NH Collection: Alcachofa rellena de mejillón, yema curada y crema de almejas
- O Croque cociña: Croqueta
- Rooftop Hotel Maroa: Séptimo cielo
- Sierra Madre Taquería: Taco de pulpo grillado
- Sota: PBT y Biribiri
- Trepia Gastronomia: 100% galega
- Vacaloura: Bombas de chocolate
- Valdevez: ¡Vaya Caballa!
- Voltarei: O porco de Voltarei