Dónde comer en Vigo según Cristina Cantero, entrenadora del Celta Baloncesto

Cristina Cantero (Cabra, Córdoba, 1978) es uno de los nombres de referencia del baloncesto olívico. Tras una década como entrenadora del primer equipo del Celta Baloncesto Femenino, busca devolver al equipo a la máxima categoría nacional de la disciplina, a la Liga F Endesa.

Cantero llegó a Vigo a principios de los años 2000, en los que defendió la camiseta celeste como jugadora. En 2015 y después de varias temporadas en categorías inferiores, cogió las riendas del Celta Femxa Zorka, que entonces navegaba por LF2.

En 2023, consiguió el ansiado ascenso y devolvió a Vigo y al Celta a la máxima categoría del baloncesto femenino en España, donde un club con cinco campeonatos de liga y cuatro de Copa de la Reina merece estar. Tras dos años en Liga F, no pudo evitar el descenso a la Liga F Challenge la temporada pasada.

Ahora, las celestes se encuentran disputando el 'playoff' de ascenso, cuya Final Four se jugará los próximos 16 y 17 de mayo en el Complexo Deportivo de Navia. Pese a que el "Celta es 24/7", Cristina Cantero saca unos minutos para Treintayseis y compartir sus locales favoritos de hostelería de la ciudad.

Para desayunar

Aunque admite que prefiere desayunar en su casa, con un "buen pan de pasas" y un "buen café", recomienda La Casa de Tita para comenzar el día. "Te atienden muy bien, tiene buenas variantes de pan. El café está rico", afirma.

Y es que este local situado a la altura del número 8 de la calle Fotógrafo Xosé Gil queda en el barrio, por lo que destaca por su ambiente cerca de la Plaza de la Miñoca. Esta cafetería también resalta por la variedad de bocatas, sándwiches y focaccias.

Para el aperitivo

Chiringuito de Samil Cedida

Hacia media mañana, Cantero prefiere lugares con terraza y donde "pueda disfrutar de un poquito de sol". El paseo de Bouzas, el Attica o el Chiringuito de Samil son sus áreas favoritas para disfrutar de una buena caña al aire libre.

Para comer

Bar Nisio TripAdvisor

A la hora de comer, Cristina Cantero se aleja de Coia y Bouzas para irse al otro lado de la ciudad. Su primera recomendación es el Restaurante Casa Nisio en Teis. "Me gusta mucho, un entorno familiar donde se come muy bien, en la terraza o dentro", destaca.

Como segunda opción, propone The Othilio Bar: "Una comida un poquito más moderna, pero en el centro que me gustan mucho", afirma. Este restaurante situado a un paso de Plaza de Compostela presume de combinar tradición familiar y cocina honesta.

Para merendar

Local de Lola&Lía en Vigo. Lola&Lía

"No soy mucho de merendar", asegura Cantero, que en este caso se deja llevar por los gustos de su hija. Así, Lola&Lía es la elección para una "buena merienda, unas buenas cookies o unas buenas tortitas".

Para cenar

Para terminar el día, la entrenadora del Celta se acerca de nuevo a Bouzas. La antigua villa marinera se ha convertido en un enclave de moda gracias a su amplia oferta gastronómica, del que tiene parte de culpa Bar Tragad'eira.

Ubicado entre la alameda y el paseo de Bouzas, este restaurante destaca por ofrecer "buena comida y buen vino". La especialidad son los productos del mar, aunque cuenta con una carta variada que incluye carne y clásicos como huevos rotos.