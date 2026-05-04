Vigo VS Ourense: Entre ellos podría estar el mejor bocadillo de España

Los bocadillos gallegos entre los 15 finalistas del Campeonato de España de Bocatas Campeonato de España e Bocatas

La semana arranca con una final culinaria española, que contará con doble presencia gallega: Viguesa y ourensana. El Campeonato de España de Bocatas desvelará hoy la propuesta vencedora y elegida entre 15 procedentes de todo el país.

La cita será hoy en El Puerto del Escondite, en la Ciudad Financiera del Santander, y allí un jurado, integrado por Celeste de la Banda, Emily Argiz, Julián Mármol, Óscar Velasco, Pipo Paniceres, y Sacha Hormaechea, elegirá al mejor bocata español.

Vigo y Ourense estarán presentes en esta final gracias a La Artesata por "Cerdo Gajja kimchi" y a O Patrón Bocatería, por "5ª Sinfonía".

Según fuentes de la organización, además del premio al Mejor Bocata de España 2026, 2º Mejor Bocata de España 2026 y 3º Mejor Bocata de España 2026, se entregarán varios Premios Accesit: Mejor Sándwich de España, Mejor Bocata Tradición, cuatro premios Audacious, 1º, 2º, 3º Best Bocata Delivery by Glovo y 1º, 2º, 3º Mejor Bocata por CCAA.

Las propuestas gallegas

En lo que tiene que ver con La Artesata, su bocata aprovecha la jugosidad del cerdo de castaña y la mantecosidad del queso Arzúa-Ulloa para contrarrestar la potencia del falso kimchi y llenarlo de matices con el tontaksu casero.

Este bocadillo también destaca por su elaboración. La salsa tontaksu casera tarda 24 horas en cocinarse y el cerdo de castaña lo adoban con su "mezcla asiática de especias" y lo dejan reposar durante tres días, así como el falso kimchi. Mientras estos condimentos reposan, el segundo día preparan las salsas base del bocata y el tercero asan la carne entre 6 y 8 horas.

Por su parte, O Patrón Bocatería ha presentado al concurso su '5ª Sinfonía'. "Hay recetas que se sienten", afirma el local ourensano, que detalla que "todo empieza con un golpe directo" de fuego y kamado: costilla de vaca cocinada lentamente, profunda y melosa.

Un "rub de inspiración gallega y un glaseado de Mencía, miel y café aportan equilibrio" a un plato que es completado por un pan de masa madre, pimientos ahumados, pepinillo agridulce y cebolla en tempura.