El restaurante a 20 minutos de Vigo que sorprende con cada bocado y arrasa en su primer mes

El pasado 3 de abril abrió las puertas el nuevo restaurante de moda del municipio pontevedrés de Moaña: la Sucursal Gastrobar. Con Sara a las riendas de la sala e Ismael en los fogones, el restaurante ha conseguido, en apenas un mes, hacerse un hueco entre la oferta gastronómica de la zona.

Sara, moañesa de nacimiento, conoció a Ismael, de Cartagena de Indias; mientras ambos trabajaban en la hostelería de Ibiza. Allí fue donde surgió el germen de regresar a Galicia para plasmar la experiencia adquirida durante años de trabajo en un proyecto propio. "La esencia del restaurante es un 'alto en el camino', porque es un lugar donde esperamos que cada cliente se teletransporte a un lugar donde se encuentre con diferentes culturas con nuestros platos", explica Sara.

Y es que, la Sucursal Gastrobar reinventa los platos tradicionales para convertirlos en algo innovador, único y original; eso sí, siempre con producto local. "El pulpo, por ejemplo, lo hemos recreado en un plato de un solo bocado: la papa rellena de pulpo", explica. "Lo que nos diferencia de otros locales de la zona es nuestra comida de autor. Todos nuestros platos se crean desde cero respetando el producto local y aplicando la esencia que nos caracteriza a la hora de fusionarlos con otras comidas", afirma Sara.

Entre su carta destacan varios platos estrella: las patatas salvajes, "que es una cama de patatas con pollo desmechado, cerdo a baja temperatura, salchicha, maíz y un mix de salsas caseras"; la lubina con salsa marinera al curry verde, gambas y almeja; el wok de arroz frito y el udon sucursal. Asimismo, también cuenta con varias opciones veganas como el hummus, albóndigas veganas, arroz o udon sucursal versión vegana y heura en salsa satay.

Tal y como explica la moañesa, la acogida por parte del público ha sido excepcional desde el primer momento, superando sus expectativas. "Los comensales están sorprendidos con la calidad de la carta y, llevando solamente un par de semanas abiertos, ya tenemos varios clientes que han repetido experiencia", celebra la propietaria.