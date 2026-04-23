Las mejores y más míticas empanadillas artesanales de Vigo: "En temporada baja vendemos 700 al día"

Las empanadillas acompañan a vigueses y viguesas en cualquier evento. Sea tras un partido de fútbol o a la vuelta de la playa, este clásico de la gastronomía gallega es la "vieja confiable" de los locales, y no se prepara mejor que en uno de los locales más míticos de la ciudad olívica, que cuenta ya con más de 50 años de trayectoria.

Desde 1972, A Tapa do Barril destaca en Vigo por ofrecer las mejores y más míticas empanadillas de la ciudad. Su historia comenzó con un pequeño obrador en la calle López Mora, donde los dueños originales servían este producto esencial de la cocina gallega, así como tapas variadas como tortilla o croquetas.

"Empezó con poquitos sabores, luego se fue ampliando la oferta, con productos locales", explica a Treintayseis la actual propietaria, Raquel Álvarez. En apenas 10 años, A Tapa do Barril se consolidó como una de las taperías de referencia de López Mora y se trasladaron al local actual en el número 63 de esta calle olívica.

Paso a paso, las empanadillas de A Tapa do Barril fueron conquistando a más y más vecinos y, en 2019, los dueños originales decidieron abrir un nuevo local en Porta do Sol. Entre los turistas y cruceristas que comenzaron a degustar este típico producto gallego, se encontraba Raquel, madrileña de origen, que se enamoró de la ciudad y sus empanadillas.

Interior de A Tapa do Barril en Policarpo Sanz Treintayseis

"Me gustó mucho el paisaje, Baiona, y también las empandillas", recuerda Raquel, que explica que estaba barajando abrir su propio local en Madrid de empanadillas gallegas. En la capital, como pasa en Barcelona, proliferan los negocios de empanadillas argentinas, pero "no tienen nada que ver" con A Tapa do Barril.

Tras más de 40 años cocinando las mejores empanadillas fritas de la ciudad, los dueños de A Tapa do Barril deciden jubilarse. Entonces, "por medio de una persona", Raquel apareció en su camino y le ofrecieron hacerse cargo de sus locales de López Mora y Porta do Sol. No sería hasta noviembre de 2023 cuando la madrileña abrió el tercer espacio en Policarpo Sanz.

Más de 700 empanadillas diarias

Durante 50 años, todas las empanadillas que se distribuían en los locales de A Tapa do Barril se producían en López Mora hasta la apertura del negocio de Policarpo Sanz, ubicado en la antigua librería Cervantes. Ahora estos dos establecimientos surten a Porta do Sol de este producto que tanto disfrutan locales y turistas.

A Tapa do Barril, en Policarpo Sanz Treintayseis

"Estábamos buscando un local más grande con un obrador grande, también para abrir pequeños puntos de venta como el de Sol", avanza la dueña de A Tapa do Barril, que explica que otro de los objetivos de abrir un local en Policarpo Sanz era "ampliar oferta, poner más carta y menú del día".

Según Raquel, desde entonces, venden 700 empanadillas cada día entre semana durante temporada baja. Esta cifra supera los 1.000 ejemplares en fin de semana y pueden alcanzar los 2.000 en "temporada alta": Navidad y verano. "Elaboramos las empanadillas a diario, nuestra masa no permite ni congelar ni reutilizar", explica la hostelera.

El secreto de A Tapa do Barril

El secreto de A Tapa do Barril está en la masa, cuya receta sólo conocen los dueños originales y Raquel. "La textura es como crujiente y, aunque son fritas, no son aceitosas. La masa es ligera y crujiente, como hojaldre casi", describe sobre estos productos que destacan por su elaboración propia y por utilizar producto gallego.

Además, preparan hasta 60 sabores. Destacan las empanadillas clásicas de pollo, queso y champiñones, así como 'La Viguesa', elaborada con pulpo y bechamel de centollo y buey de mar. Las últimas novedades son las empanadillas dulces de manzana con queso tetilla, de cheesecake con fresas naturales y de cacao con dulce de leche.

Empanadillas de A Tapa do Barril Treintayseis

Más que empanadillas

Pero A Tapa do Barril es más que empanadillas. Además de los pinchos de tortilla y croquetas, esta marca olívica también presume de uno de los menú del día de referencia del centro de Vigo. "La gente lo suele tomar mucho", afirma Raquel.

El primero siempre es una de las variedades de empanadillas, que los clientes puedes escoger de la vitrina. "De segundo, tiene mucha fama el cachopo, que es bastante grande", añade la hostelera, que también apunta a los guisos, las carrilleras y la merluza entre los platos más demandados por los vecinos de Vigo.