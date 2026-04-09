Un Estrella Michelín de Vigo anuncia nuevo proyecto gastronómico en un histórico hotel

Silabario, uno de los restaurantes Estrella Michelin de Vigo, situado en el edificio de A Sede del Celta, ha anunciado la próxima apertura de una nueva propuesta gastronómica en la ciudad.

Se trata de Universal, que recibe el mismo nombre que el histórico hotel situado en Cánovas del Castillo, donde se ubicará este nuevo restaurante.

Según desvelan desde Silabario, se trata de un formato "más informal, accesible y conectado a la ciudad", pero manteniendo los principios que ha definido su trayectoria: "producto, identidad y respeto por el oficio".

Con el objetivo de recuperar el espíritu de uno de los enclaves históricos de Vigo, Universal contará además con barra y terraza para "integrarse de manera natural en el ritmo urbano y en la vida social de la ciudad".